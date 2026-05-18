Carbios annonce une évolution de sa gouvernance et la nomination de Benoît Grenot en qualité de Directeur Général.

Clermont-Ferrand (France), 18 mai 2026 (17h45 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce une évolution de sa gouvernance.

Ayant à 64 ans fait part de sa volonté de partir à la retraite, Vincent Kamel démissionnera de ses fonctions de Directeur Général à compter du 31 mai 2026 minuit. Le Conseil d’administration a nommé Benoît Grenot en qualité de Directeur Général de Carbios, à compter du 1er juin 2026.

Isabelle Parize, Présidente du Conseil d’administration de Carbios : « Au nom du Conseil, je remercie chaleureusement Vincent Kamel pour son engagement et le travail réalisé dans un contexte exigeant. Son pilotage a permis des avancées significatives, avec notamment la signature d’un partenariat stratégique avec Wankai New Materials, des progrès majeurs concernant le projet de construction de l’usine de Longlaville ainsi qu’une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles de la Société. La nomination de Benoît Grenot en qualité de Directeur Général s’inscrit dans une volonté de continuité et de stabilité de la gouvernance de l’entreprise. Son expérience internationale, en particulier en Chine, ainsi que son leadership seront des leviers clés pour la mise en œuvre de nos priorités stratégiques. »

Vincent Kamel, Directeur Général de Carbios : « Je suis fier du chemin parcouru aux côtés du Conseil d’administration et des équipes et les remercie pour leur engagement. J’ai toute confiance en Benoît pour conduire la prochaine phase de développement de l’entreprise. »

Benoît Grenot, Directeur Général Délégué de Carbios : « Je suis honoré de la confiance que m’accorde le Conseil d’administration pour assumer ces nouvelles responsabilités et je m’inscrirai dans la continuité des travaux déjà engagés. Je veillerai également à mobiliser l’ensemble des équipes, dont je mesure déjà la richesse, autour des priorités stratégiques de l’entreprise, et ce dans un esprit d’engagement et de performance durable. »

Pièce jointe