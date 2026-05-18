ABC arbitrage : mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 05 juin 2026

ABC arbitrage

Mise à disposition ou consultation des documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 5 juin 2026

L’assemblée générale mixte d’ABC arbitrage se tiendra le vendredi 5 juin 2026 à 10h30 à l’Auditorium du Centorial - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 PARIS.

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié le mercredi 29 avril 2026 dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, bulletin n°51 (abc-arbitrage.com). L’avis de convocation a également été publié ce jour dans un Journal d’Annonce Légale.

Une convocation, comportant les résolutions soumises au vote des actionnaires et les modalités de participation, a été adressée aux actionnaires détenant des titres au nominatif.

L’ensemble des documents et informations prévus par la réglementation est mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social ainsi que sur le site internet de la société, à l’adresse suivante : abc-arbitrage.com (rubrique “Documents préparatoires”).

Le site internet sécurisé VOTACCESS dédié au vote préalable à l’assemblée générale est ouvert depuis le 13 mai 2026 et restera accessible jusqu’au 4 juin 2026 à 15h00 (heure de Paris).

Comme annoncé précédemment, le président-directeur général Dominique CEOLIN invite les actionnaires à participer au webinaire organisé le lundi 1er juin 2026 à 18h00 (heure de Paris). Les modalités d’inscription sont accessibles via le lien suivant : Inscriptions – Échanges en vue de l’Assemblée Générale du 5 juin 2026.

Afin de faciliter la consultation des documents préparatoires à l’assemblée générale lors de la séance du 5 juin 2026, les actionnaires sont invités à privilégier l’utilisation de supports électroniques (smartphones, tablettes, ordinateurs). Une connexion Wifi sera mise à disposition sur place.

Conformément à l’article R22-10-29-1 du Code de commerce, l’assemblée générale fera l’objet d’une retransmission audiovisuelle en direct, accessible sur le site internet de la société (abc-arbitrage.com). Un enregistrement intégral sera également disponible au plus tard sept (7) jours ouvrés après sa tenue et restera accessible pendant une durée minimale de deux ans.

Contacts : abc-arbitrage.com

Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse: VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

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