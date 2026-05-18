Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 20/2026

 | Source: Signaux Girod Signaux Girod


SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790

DECLARATION
Transactions sur actions propres
réalisées en mai 2026 – Semaine 20

En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 11/05/2026 au 15/05/2026 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4411/05/2026FR000006079012115,98182XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4412/05/2026FR0000060790//XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4413/05/2026FR0000060790//XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4414/05/2026FR000006079011015,99091XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4415/05/2026FR00000607903316XPAR

Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-group.com

Pièce jointe


Attachments

Signaux Girod - Déclaration rachat d'actions propres S20.2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 