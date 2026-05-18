LECTRA : Christophe Gégout et Fiorangelo Salvatorelli rejoignent le Conseil d’administration de Lectra

Christophe Gégout et Fiorangelo Salvatorelli

rejoignent le Conseil d’administration de Lectra

Paris, le 18 mai 2026 – Réunie le 29 avril 2026, l’Assemblée générale annuelle de Lectra a nommé deux nouveaux administrateurs, Christophe Gégout et Fiorangelo Salvatorelli, pour une durée de quatre ans.

Leur nomination s’inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer sa gouvernance afin d’accompagner la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique 2026‑2028. Tous deux rejoignent le Comité stratégique et le Comité IA de Lectra, récemment créé, et mettent au service du Groupe leurs expertises complémentaires en matière d’investissement, de finance, de stratégie et de nouvelles technologies. Christophe Gégout devient également membre du Comité d’audit.

Dans le cadre de sa feuille de route stratégique 2026-2028 annoncée en février de cette année, Lectra vise à déployer pleinement son modèle digital et connecté avec pour objectif de livrer davantage de valeur aux clients, grâce à l’intégration accrue de l’IA et du big data dans ses solutions ainsi que dans les processus de conception de ses offres. Dans un environnement en constante mutation, Lectra se distingue par sa capacité à transformer les défis en véritables leviers de croissance. Christophe Gégout et Fiorangelo Salvatorelli apportent au Groupe une vision stratégique essentielle pour accompagner Lectra dans cette nouvelle ère industrielle portée par l’IA.

Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra, a déclaré lors de l’Assemblée générale : « Nous sommes très heureux d’accueillir Christophe Gégout et Fiorangelo Salvatorelli au sein du Conseil d’administration de Lectra. À un moment charnière marqué par l’essor de l’IA et de la data, leurs expertises constituent un atout majeur pour accompagner le développement de Lectra. Fiorangelo Salvatorelli apporte au Conseil d’administration une expertise approfondie des technologies, nourrie par une riche expérience du conseil et de l’investissement dans des sociétés de haute technologie. Christophe Gégout se distingue quant à lui par la rigueur de son analyse stratégique, sa maîtrise des enjeux financiers et de gouvernance, ainsi que sa capacité à intervenir avec indépendance et efficacité au sein du Conseil d’administration et du Comité d’audit. »

Christophe Gégout est associé fondateur et Directeur général de Yotta Capital Partners, acteur de l’investissement dans l’innovation industrielle, depuis décembre 2020.

Avant de co-fonder Yotta Capital Partners, il était Directeur des investissements chez Meridiam, où il avait notamment la charge de l’investissement dans les PME et a piloté des projets d’infrastructure, en particulier dans le domaine de la recharge de véhicules électriques.

De 2009 à 2015, Christophe Gégout a exercé la fonction de Directeur financier du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), avant d’en devenir Administrateur général adjoint jusqu’en 2018. Il y a développé des partenariats d’innovation avec de grands groupes internationaux et des PME européennes, ainsi qu’une activité de gestion d’actifs centrée sur les innovations de rupture. Précédemment, de 2001 à 2009, Christophe Gégout a occupé différentes fonctions au sein du ministère de l’Économie et des Finances, dont celle de conseiller de Christine Lagarde, ministre des Finances. Il exerce par ailleurs deux autres mandats d’administrateur, dont SOITEC (SBF 120).

Il est diplômé de l’École polytechnique, de Sciences Po Paris et de l’ENSAE.

Fiorangelo Salvatorelli est Managing Director et Technology Lead chez Alantra EQMC Asset Management, une société spécialisée dans les stratégies d'investissement engagées et à long terme, axées sur les petites et moyennes capitalisations européennes cotées en bourse. Il met à profit sa grande expertise technologique, associée à l'approche d'investissement constructive du fonds EQMC, pour accompagner les entreprises dans leur croissance durable et la création de valeur à long terme.

Depuis plus de vingt ans, Fiorangelo Salvatorelli évolue comme investisseur spécialisé dans les technologies, avec une expérience variée couvrant le conseil chez McKinsey, l’investissement long terme chez Newton, Fidelity et CCLA, la gestion de fonds spéculatifs chez Lansdowne et Kite Lake, ainsi que le capital investissement chez Fusion et Hermes.

Son parcours, éprouvé à travers plusieurs cycles économiques, est marqué par une constance reconnue dans la performance.

Fiorangelo Salvatorelli est diplômé d’un Master of Arts et d’un doctorat en sciences de l’ingénieur de l’Université d’Oxford. Il a enseigné à l’Université d’Oxford, au sein du Département de Engineering Science, ainsi qu’à l’INSEAD. Il exerce également plusieurs mandats en tant qu’administrateur et conseiller, notamment au sein d’AfrAsia Bank Ltd, du Science and Technology Facilities Council (STFC) et auprès d’institutions dédiées à l’innovation technologique.

A propos de Lectra :

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets.

Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients.

Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffre d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

Pour plus d’informations, visitez lectra.com .

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