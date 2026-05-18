Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 30 avril 2026

Rexel : Déclaration relative au nombre total d’actions et de droits de vote au titre de l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
|Date
|Nombre d’actions
|Nombre de droits de vote
|30/04/2026
|296 997 254(1)
|
Nombre de droits de vote théoriques(2) : 296 997 254
|Nombre de droits de vote exerçables(3) : 294 139 573
|(1) Dont 901 250 actions résultant de l’acquisition définitive d’actions gratuites en date du 21 avril 2026, admises sur Euronext Paris le 8 mai 2026.
(2) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote.
(3) Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote.
Pièce jointe