Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 30 avril 2026

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Rexel : Déclaration relative au nombre total d’actions et de droits de vote au titre de l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

DateNombre d’actionsNombre de droits de vote
30/04/2026296 997 254(1) 

Nombre de droits de vote théoriques(2) :  296 997 254

 

 
Nombre de droits de vote exerçables(3) :  294 139 573
(1)           Dont 901 250 actions résultant de l’acquisition définitive d’actions gratuites en date du 21 avril 2026,     admises sur Euronext Paris le 8 mai 2026.
(2)         Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote.
(3)         Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote.







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Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 30 avril 2026
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