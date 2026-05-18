Ipsen - Avril 2026 - Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote
et d’actions composant le capital social

(conformément à l’article L.233-8 II du Code de commerce
et à l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010259150
LEI : 549300M6SGDPB4Z94P11

Date Nombre total d’actions composant le capital socialNombre total de droits de vote (1)
30 avril 202683 814 526Total brut* des droits de vote : 131 952 432
Total net** des droits de vote : 130 547 791

(1) Présence d’une clause statutaire imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux (article 10).

* Total brut = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions, dont le nombre d’actions bénéficiant du droit de vote double et le nombre d’actions autodétenues. Le « Total brut » sert de base de calcul pour les franchissements de seuils.

** Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote.


 

Pièce jointe


Attachments

Déclaration relative au nombre total des droits de vote et d’actions - Avril 2026
GlobeNewswire

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