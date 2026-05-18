LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 mai 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 11 au 15 mai 2026



Paris, le 18 mai 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 11 mai au 15 mai 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 11/05/2026 FR0000065484 10 341 15,9512 XPAR LECTRA 11/05/2026 FR0000065484 7 315 15,9481 CEUX LECTRA 11/05/2026 FR0000065484 1 405 15,9396 AQEU LECTRA 11/05/2026 FR0000065484 1 094 15,9419 TQEX LECTRA 12/05/2026 FR0000065484 9 932 15,9962 XPAR LECTRA 12/05/2026 FR0000065484 7 306 16,0323 CEUX LECTRA 12/05/2026 FR0000065484 1 353 16,0370 AQEU LECTRA 12/05/2026 FR0000065484 1 107 16,0353 TQEX LECTRA 13/05/2026 FR0000065484 10 303 15,9814 XPAR LECTRA 13/05/2026 FR0000065484 7 603 15,9215 CEUX LECTRA 13/05/2026 FR0000065484 1 399 15,9124 AQEU LECTRA 13/05/2026 FR0000065484 1 142 15,9154 TQEX LECTRA 14/05/2026 FR0000065484 7 745 15,9605 CEUX LECTRA 14/05/2026 FR0000065484 10 758 15,9496 XPAR LECTRA 14/05/2026 FR0000065484 1 442 15,9543 AQEU LECTRA 14/05/2026 FR0000065484 1 142 15,9653 TQEX LECTRA 15/05/2026 FR0000065484 7 874 16,1007 CEUX LECTRA 15/05/2026 FR0000065484 10 971 16,1090 XPAR LECTRA 15/05/2026 FR0000065484 1 136 16,1011 TQEX LECTRA 15/05/2026 FR0000065484 1 446 16,1009 AQEU TOTAL 102 814 15,9956





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

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