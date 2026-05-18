Nanterre, le 18 mai 2026

VINCI se renforce au Canada à travers l’acquisition

de Modern Group of Companies

Chiffre d’affaires annuel de 50 millions d’euros (80 millions de dollars canadiens) pour un effectif de 160 collaborateurs

Principales expertises : travaux routiers et production de granulats et d’enrobés

Renforcement du maillage territorial de VINCI Construction dans l'est canadien

VINCI Construction renforce sa présence dans l’est du Canada grâce à l’acquisition de l’entreprise Modern Group of Companies. Fondée en 1945, elle est ancrée dans la grande région de Moncton (Nouveau-Brunswick), l’une des zones urbaines à la croissance la plus soutenue du pays.

Les principales expertises de cette société comprennent les travaux routiers et le génie civil. Par ailleurs, elle bénéficie d’une intégration verticale en exploitant deux carrières de granulats et produisant des enrobés bitumineux. En 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros (80 millions de dollars canadiens).





Cette acquisition présente une parfaite complémentarité géographique et opérationnelle avec Northern Construction - qui a rejoint VINCI Construction en 2022 - également actif dans les travaux routiers et la production de granulats et d’enrobés dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Acteur de longue date au Canada - qui offre un fort potentiel de croissance dans les infrastructures - le groupe VINCI y a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 2,0 milliards d’euros (dont VINCI Construction 1,6 milliard d’euros et VINCI Energies 0,3 milliard d’euros).

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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