Im Vorfeld des Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in China vom 19. bis 20. Mai hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, der die Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen in einem historisch bedeutsamen Moment beleuchtet.

Der Beitrag zeigt, wie eine kontinuierliche Diplomatie auf Ebene der Staatschefs das gegenseitige politische Vertrauen gestärkt hat und wie China und Russland ein Modell für die Beziehungen zwischen Großmächten entwickelt haben, das von gegenseitigem Respekt, friedlicher Koexistenz und für beide Seiten vorteilhafter Zusammenarbeit geprägt ist und in einer turbulenten Welt ein klares Beispiel für Stabilität und Kontinuität bietet.

PEKING, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping wird der russische Präsident Wladimir Putin vom 19. bis 20. Mai zu einem Staatsbesuch nach China reisen. Dies ist ein weiterer Beleg für den engen Austausch auf höchster Ebene, der zu einem prägenden Merkmal der chinesisch-russischen Beziehungen in der neuen Ära geworden ist.

Putins Besuch findet zu einem historisch bedeutsamen Zeitpunkt statt. In diesem Jahr jähren sich die Unterzeichnung des chinesisch-russischen Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit sowie die Gründung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zum 25. Mal. Zugleich markiert dies den 30. Jahrestag der Begründung der umfassenden strategischen Koordinierungspartnerschaft zwischen China und Russland.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Diplomatie auf Staatschef-Ebene eine zentrale Rolle dabei gespielt, die bilateralen Beziehungen durch ein sich rasch wandelndes globales Umfeld zu führen. Seit 2013 pflegen Xi und Putin einen regen Austausch. Xi hat Russland elfmal besucht, während Putin dreizehnmal nach China gereist ist, was die anhaltende Stärke und den strategischen Charakter der bilateralen Beziehungen unterstreicht.

Die Staatschefs-Diplomatie gibt die strategische Richtung vor

„Die Häufigkeit und Tiefe ihres Austauschs sind weltweit kaum irgendwo sonst zu finden“, so Zhao Long, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Russland- und Zentralasienstudien der Shanghai Institutes for International Studies.

Er wies darauf hin, dass sich die beiden Staatschefs in den vergangenen zehn Jahren mehr als 40-mal getroffen haben und die Staatschefs-Diplomatie zu einer tragenden Säule des ausgeprägten gegenseitigen Vertrauens sowie zu einer wichtigen Triebkraft der praktischen Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen geworden ist.

Im März 2013 war Russland das erste Land, das Xi nach seinem Amtsantritt als chinesischer Präsident besuchte. Im Jahr 2019 hoben beide Seiten ihre bilateralen Beziehungen auf das Niveau einer umfassenden strategischen Koordinierungspartnerschaft für eine neue Ära an – die höchste Stufe in der Geschichte ihrer bilateralen Beziehungen.

2025 besuchte Putin China, um am SOZ-Gipfel sowie an Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im Weltkrieg gegen den Faschismus teilzunehmen. Am 4. Februar dieses Jahres führten Xi und Putin ein Videogespräch, um die künftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen und ihre Abstimmung auf internationalen Plattformen zu erörtern.

Unter der Führung der beiden Staatschefs haben China und Russland das gegenseitige politische Vertrauen kontinuierlich vertieft und sich in Fragen, die ihre Kerninteressen betreffen – darunter Souveränität, Sicherheit und Entwicklung –, gegenseitig nachdrücklich unterstützt. Beide Seiten haben zudem ihre Abstimmung auf wichtigen internationalen Plattformen wie den Vereinten Nationen, der SOZ, BRICS, APEC und der G20 verstärkt, um gemeinsam dem Unilateralismus entgegenzutreten und zum Aufbau einer multipolaren Welt beizutragen.

Xi hat zuvor erklärt, dass China und Russland einen neuen Weg für den Umgang benachbarter Großmächte miteinander beschritten haben, der durch Bündnisfreiheit, Nichtkonfrontation und die Nichtausrichtung gegen Dritte gekennzeichnet ist und ein Beispiel für eine neue Form der Beziehungen zwischen Großmächten darstellt.

Die praktische Zusammenarbeit erreicht ein neues Niveau

Mit dem wachsenden gegenseitigen politischen Vertrauen haben die beiden Länder durch umfassende praktische Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Energie und Kultur beachtliche Ergebnisse erzielt.

Trotz globaler Gegenwinde hat sich die Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit der beiden Länder weiter ausgeweitet, wobei beide Seiten die Abstimmung zwischen der Neuen Seidenstraße oder Belt and Road Initiative (BRI) und der Eurasischen Wirtschaftsunion aktiv vorantreiben. Mehr als 70 % der China-Europa-Güterzüge im Rahmen der BRI passieren auf ihrem Weg nach Europa Russland, wobei die Zahl der Fahrten weiter neue Rekordwerte erreicht.

China ist seit 16 Jahren in Folge Russlands größter Handelspartner. Nach den neuesten Daten des chinesischen Handelsministeriums erreichte der bilaterale Handel im Jahr 2025 227,9 Milliarden US-Dollar und überschritt damit zum dritten Mal in Folge die 200-Milliarden-Dollar-Marke. Im ersten Quartal dieses Jahres belief sich der bilaterale Handel auf insgesamt 61,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch der zwischenmenschliche Austausch hat sich weiter intensiviert. Die beiden Länder haben im Laufe der Jahre gemeinsam eine Reihe von Austauschprogrammen organisiert, darunter Sprachjahre, Tourismusjahre, Jahre des Jugendaustauschs und Kulturjahre.

Während der chinesisch-russischen Kulturjahre 2024–2025 organisierten die beiden Länder eine Reihe kultureller Austauschaktivitäten. Das chinesische Tanzdrama „Wing Chun“ wurde im Moskauer Bolschoi-Theater aufgeführt, während die Auftritte des Mariinski-Theaterorchesters und des Bolschoi-Balletts in China auf überwältigendes Interesse stießen. Im Jahr 2025 führten China und Russland zudem eine gegenseitige Visumbefreiung ein, was einen Tourismusboom zwischen den beiden Ländern auslöste.

Von der Vertiefung des gegenseitigen politischen Vertrauens über den Ausbau der praktischen Zusammenarbeit bis hin zum intensiveren zwischenmenschlichen Austausch haben China und Russland ihre bilaterale Freundschaft kontinuierlich gestärkt.

Vor dem Hintergrund wachsender globaler Unsicherheit wird erwartet, dass das bevorstehende Treffen der beiden Staatschefs die bilateralen Beziehungen weiter voranbringt, den Menschen in beiden Ländern größeren Nutzen bringt und einer sich wandelnden Welt mehr Stabilität und positive Impulse verleiht.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-17/Head-of-state-diplomacy-anchors-growing-China-Russia-partnership-1NdoTiyrmVi/p.html