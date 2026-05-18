CGTN : La diplomatie au sommet consolide le partenariat en pleine expansion entre la Chine et la Russie

Dans la perspective de la visite du président russe Vladimir Poutine en Chine, prévue les 19 et 20 mai, CGTN a publié un article qui examine l’évolution des relations sino-russes à un moment historique.

Cet article souligne comment une diplomatie soutenue entre les chefs d’État a renforcé la confiance mutuelle sur le plan politique et comment la Chine et la Russie ont développé un modèle de relations entre grandes puissances caractérisé par le respect mutuel, la coexistence pacifique et une coopération mutuellement bénéfique, offrant ainsi un exemple clair de stabilité et de continuité dans un monde en pleine turbulence.

PÉKIN, 18 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’invitation du président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine effectuera une visite d’État en Chine les 19 et 20 mai, une nouvelle illustration des échanges étroits au plus haut niveau qui caractérisent désormais les relations sino-russes dans cette nouvelle ère.

La visite de Vladimir Poutine intervient à un moment historique. Cette année marque le 25e anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage et de coopération amicale sino-russe et de la fondation de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), ainsi que le 30e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global de coordination entre la Chine et la Russie.

Au cours de la dernière décennie, la diplomatie au sommet a joué un rôle majeur dans l’orientation des relations bilatérales dans un contexte mondial en rapide évolution. Depuis 2013, Xi Jinping et Vladimir Poutine entretiennent des relations fréquentes. Xi Jinping s’est rendu en Russie à 11 reprises, tandis que Vladimir Poutine a effectué 13 voyages en Chine, ce qui souligne la solidité durable et le caractère stratégique des relations bilatérales.

La diplomatie au sommet offre des orientations stratégiques

« La fréquence et l’intensité de leurs interactions sont rarement observées ailleurs dans le monde », a déclaré Zhao Long, chercheur au Centre d’études sur la Russie et l’Asie centrale de l’Institut d’études internationales de Shanghai.

Il souligne que les deux dirigeants se sont rencontrés plus de 40 fois au cours de la dernière décennie, et que la diplomatie au sommet est devenue un pilier solide de la confiance mutuelle à ce niveau, ainsi qu’un moteur essentiel de la coopération pratique dans un large éventail de secteurs.

En mars 2013, la Russie a été le premier pays que le président chinois a visité après sa prise de fonction à la tête de l’état. En 2019, les deux parties ont élevé leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global axé sur la coordination pour une nouvelle ère, le plus haut niveau de l’histoire de leurs relations bilatérales.

En 2025, Vladimir Poutine s’est rendu en Chine à l’occasion du sommet de l’OCS et pour assister aux événements commémoratifs marquant le 80e anniversaire de la victoire du peuple chinois dans la guerre de résistance contre l’agression japonaise et dans la guerre mondiale contre le fascisme. Le 4 février de cette année, les deux présidents ont tenu une vidéoconférence afin de discuter du développement futur des relations bilatérales et de leur coordination au sein des grandes instances internationales.

Sous la direction des deux chefs d’État, la Chine et la Russie n’ont cessé de renforcer leur confiance mutuelle sur le plan politique et se sont fermement soutenues mutuellement sur les questions touchant à leurs intérêts fondamentaux, notamment la souveraineté, la sécurité et le développement. Les deux pays ont également renforcé leur coordination au sein des grandes instances internationales, notamment les Nations Unies, l’OCS, les BRICS, l’APEC et le G20, s’opposant conjointement à l’unilatéralisme et contribuant à l’établissement d’un monde multipolaire.

Xi Jinping a précédemment déclaré que la Chine et la Russie ont exploré une nouvelle voie permettant aux grandes nations voisines de s’entendre. Caractérisée par l’absence d’alliance, de confrontation, et d’hostilité envers un tiers, cette voie constitue un exemple de relations d’un nouveau type entre grandes nations.

Une coopération concrète inégalée

S’appuyant sur une plus grande confiance mutuelle sur le plan politique, les deux pays ont obtenu des résultats fructueux grâce à une coopération concrète plus large, notamment dans les domaines du commerce, de l’énergie et de la culture.

Face aux défis mondiaux, la coopération économique et commerciale entre les deux pays n’a cessé de se développer, les deux parties s’employant activement à la convergence entre l’initiative de la Nouvelle route de la soie (BRI) et l’Union économique eurasiatique. Plus de 70 % des trains de marchandises Chine-Europe circulant dans le cadre de la BRI transitent par la Russie pour rejoindre l’Europe, le nombre de trajets continuant d’atteindre des niveaux records.

La Chine est depuis 16 ans le premier partenaire commercial de la Russie. Selon les dernières données du ministère chinois du Commerce, les échanges bilatéraux ont atteint 227,9 milliards de dollars en 2025, dépassant ainsi la barre des 200 milliards de dollars pour la troisième année consécutive. Au premier trimestre de cette année, les échanges bilatéraux se sont élevés à 61,2 milliards de dollars, soit une hausse de 14,7 % en glissement annuel.

Les échanges interculturels ont également continué à se développer. Au fil du temps, les deux pays ont organisé conjointement une série de programmes d’échanges, notamment des années dédiées aux échanges linguistiques, au tourisme, aux échanges entre jeunes et à la culture.

Au cours des Années de la culture sino-russe 2024-2025, les deux pays ont organisé une série d’activités d’échanges culturels. Le spectacle de danse chinoise traditionnel Wing Chun a été présenté au Théâtre Bolchoï de Moscou, tandis que les représentations en Chine de l’Orchestre du Théâtre Mariinsky et du Ballet du Bolchoï ont rencontré un succès retentissant. En 2025, la Chine et la Russie ont également mis en place une politique d’exemption de visa réciproque, donnant lieu à une croissance spectaculaire du tourisme entre les deux pays.

Qu’il s’agisse de renforcer la confiance mutuelle sur le plan politique, d’élargir concrètement la coopération ou d’intensifier les échanges interculturels, la Chine et la Russie n’ont cessé de renforcer leurs relations d’amitié bilatérales.

Dans un contexte d’incertitude croissante à l’échelle mondiale, la prochaine rencontre entre les deux chefs d’État devrait permettre de faire progresser encore davantage les relations bilatérales, d’apporter aux deux peuples des avantages plus importants et de contribuer à renforcer la stabilité et la dynamique positive dans un monde en mutation.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-17/Head-of-state-diplomacy-anchors-growing-China-Russia-partnership-1NdoTiyrmVi/p.html