MAISON POMMERY & ASSOCIES : Convocation de l'assemblée générale des porteurs d'obligations émises le 14 mai 2019 et venant à échéance le 19 juin 2026 afin d'en modifier les termes et conditions

Communiqué Financier



Convocation de l'assemblée générale des porteurs d'obligations émises le 14 mai 2019 et venant à échéance le 19 juin 2026 afin d'en modifier les termes et conditions

(ISIN : BE0002654359 – Code Commun : 199972634)



Reims, le 18 mai 2026

A la suite de son communiqué de presse du 27 avril 2026 dans lequel elle annonçait le report publication de son Document d’Enregistrement Universel 2025 et de son Assemblée Générale annuelle des actionnaires, Maison Pommery & Associés (la « Société ») poursuit dans un cadre ordonné les discussions avec ses créanciers bancaires visant à doter la Société de la structure financière la mieux adaptée à ses besoins et à préserver les intérêts de l’ensemble des parties prenantes.

Dans ce contexte, la Société demande le report de douze mois de la maturité des obligations portant intérêt au taux de 3,75 pour cent l’an et venant à échéance le 19 juin 2026 (ISIN : BE0002654359 – Code Commun : 199972634) (les « Obligations »). Ce délai est indispensable à la Société pour lui permettre de poursuivre les discussions en cours avec ses partenaires financiers, de conduire son programme de cession d’actifs non stratégiques et d’être en mesure d’obtenir la certification de ses comptes pour l’exercice 2025.

La Société rappelle que la tenue de son assemblée générale annuelle est toujours reportée, ce qui la conduit à demander aux porteurs des Obligations (les « Obligataires ») de modifier la Modalité 10.3 des Obligations à raison de ce report.

La Société propose à tous les Obligataires, si les résolutions sont adoptées, une prime de résolution de 0,15% du nominal total des Obligations.

Par avis de convocation qui sera publié dans les délais et selon les Modalités des Obligations et qui comporte les projets de résolutions (« l’Avis de Convocation »), les Obligataires seront convoqués en assemblée générale au siège social :

le 9 juin 2026 à 10h00, sur première convocation 1 ou, si le quorum n’est pas atteint,

ou, si le quorum n’est pas atteint, à la même heure le 19 juin 2026, sur seconde convocation,

L’Avis de Convocation précise les modalités de vote des Obligataires et de la prime de résolution. Outre sa distribution aux Obligataires conformément aux Modalités des Obligations, il sera mis en ligne sur le site Internet de la Société.

Comme indiqué dans le communiqué du 27 avril 2026, les activités du groupe Maison Pommery & Associés se poursuivent normalement, ses fondamentaux opérationnels demeurent solides et les réalisations du premier trimestre 2026 confirment la capacité du Groupe à développer ses marques. Le Groupe reste concentré sur sa stratégie commerciale et opérationnelle.

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Maison Pommery & Associés est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.​

Maison Pommery & Associés est une société cotée sur Euronext Paris et Bruxelles. ​

(Code "POMRY" (Paris et Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts :

Maison Pommery & Associés : Presse : Franck Delval, Directeur Financier

+33 3 26 61 62 34​

comfi@maisonpommery.fr Laurent Poinsot​

+33 1 53 70 74 77​

lpoinsot@image7.fr​



Caroline Simon​

+33 1 53 70 74 65​

caroline.simon@image7.fr





1 Etant entendu que cette date du 9 juin 2026 prend en compte le délai de sept jours suivant la livraison de cet avis au Système de Clearing X/N, conformément à l’Article 13 (Avis) des Modalités des Obligations

Pièces jointes