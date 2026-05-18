Communiqué de presse : ATS : Les données de phase 2 démontrent la supériorité de l'efdoralprin alfa par rapport au traitement de substitution standard pour atteindre des taux de fAAT plus élevés dans le DAAT

ATS : Les données de phase 2 démontrent la supériorité de l'efdoralprin alfa par rapport au traitement de substitution standard pour atteindre des taux de fAAT plus élevés dans le DAAT

Les données de l’étude comparative montrent que l’efdoralprin alfa a normalisé et maintenu les taux d’AAT fonctionnelle chez les personnes vivant avec un déficit en alpha-1 antitrypsine

L’efdoralprin alfa est une protéine recombinante distincte des traitements dérivés du plasma, qui constituent la norme de soins depuis près de 40 ans

Paris, le 18 mai 2026. Les données de l’étude internationale de phase 2 ElevAATe (identifiant de l’étude clinique : NCT05856331 ) ont démontré la supériorité de l’efdoralprin alfa expérimental par rapport au traitement standard d’augmentation pour atteindre et maintenir des taux normalisés d’alpha-1 antitrypsine fonctionnelle (fAAT) chez des patients adultes atteints d’emphysème lié au déficit en alpha-1 antitrypsine (DAAT). Ces résultats sont présentés aujourd’hui lors de la Conférence internationale de l’American Thoracic Society (ATS) 2026 à Orlando, en Floride.

L’efdoralprin alfa, administré toutes les trois semaines (Q3W), a atteint des augmentations moyennes des concentrations résiduelles de fAAT plus de trois fois supérieures à celles des protéines dérivées du plasma (pdAAT) administrées chaque semaine (Q1W), atteignant l’objectif principal (p < 0,0001). Tous les critères d’évaluation secondaires clés de l’étude ont également été atteints (p < 0,0001), soulignant le potentiel de l’efdoralprin alfa comme premier traitement capable de maintenir des taux normaux de fAAT chez les patients, avec une fréquence d’administration réduite. Chez les patients traités en Q3W, les taux de fAAT sont restés supérieurs au seuil normal (23,8 μM) pendant 100 % des jours de l’étude de 32 semaines, contre 41 % des jours chez les patients sous traitement standard d’augmentation.

La DAAT est une affection génétique rare sous-diagnostiquée qui peut entraîner des atteintes respiratoires importantes et se caractérise par de faibles taux ou l’absence d’AAT, une protéine jouant un rôle protecteur contre l’inflammation pulmonaire. Sans taux adéquats de fAAT, les patients présentent souvent une détérioration progressive du tissu pulmonaire et peuvent développer un emphysème, la forme la plus fréquente de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), représentant jusqu’à 72 % des décès chez les personnes atteintes de DAAT. On estime que 90 % des personnes atteintes de DAAT ne sont pas diagnostiquées.

« La DAAT constitue un défi clinique persistant. Le manque de sensibilisation à cette maladie en tant que cause génétique de certaines formes de BPCO laisse de nombreux patients insuffisamment pris en charge. Sans traitement visant à corriger le déficit sous-jacent en protéine AAT, ces patients ne peuvent pas maintenir des niveaux protecteurs et deviennent vulnérables à une progression de la maladie pulmonaire », a déclaré Igor Barjaktarevic, MD, PhD, professeur agrégé à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA, Los Angeles, Californie, États-Unis, et investigateur principal de l’étude de phase 2 ElevAATe. « Les données d’ElevAATe suggèrent que l’efdoralprin alfa, par son mécanisme d’action, pourrait permettre de restaurer des taux normaux d’AAT et de les maintenir plus longtemps qu’un traitement standard, contribuant ainsi à répondre à un besoin médical non satisfait grâce à une approche recombinante de restauration. »

L’étude de phase 2 ElevAATe

L’étude de phase 2 ElevAATe était une étude randomisée en double aveugle évaluant l’efdoralprin alfa par rapport à un traitement standard d’augmentation chez des patients atteints d’emphysème lié au DAAT. ​Quatre-vingt-dix-sept patients ont été randomisés selon un ratio 2:2:1 pour recevoir l’efdoralprin alfa toutes les trois ou quatre semaines, ou un traitement standard d’augmentation dérivé du plasma une fois par semaine.

Les résultats suivants sont présentés aujourd’hui :

Efdoralprin alfa Q3W Efdoralprin alfa Q4W Traitement d’augmentation dérivé du plasma Q1W Objectif principal Variation moyenne des concentrations sériques résiduelles de fAAT entre la ligne de base et l’état d’équilibre à la semaine 32*



24,1 μM

[22,8 μM, 25,3 μM]

p < 0,0001 16,8 μM

[15,5 μM, 18,1 μM]

p < 0,0001 7,6 μM

[6,0 μM, 9,3 μM]



Critères d’évaluation secondaires clés Variation moyenne des concentrations sériques moyennes de fAAT entre la ligne de base et l’état d’équilibre à la semaine 32*



32,9 μM

[31,7 μM, 34,2 μM]

p < 0,0001 26,0 μM

[24,6 μM, 27,3 μM]

p < 0,0001



17,9 μM

[16,2 μM, 19,6 μM] Pourcentage de jours pendant lesquels les taux de fAAT à l’état d’équilibre étaient supérieurs à la limite inférieure de la plage normale à la semaine 32** 100 %

p < 0,0001 89,3 %

p < 0,0001 40,8 %

* Variation moyenne des moindres carrés ; [intervalle de confiance à 95 %].

** Plage normale pour l’AAT fonctionnel = 23,8-42,4 μM.

Q4W : toutes les quatre semaines.

L’efdoralprin alfa a été bien toléré, avec un profil de sécurité comparable au pdAAT, aucun participant n’ayant présenté d’événements indésirables liés au traitement (EIAT) entraînant l’arrêt définitif du traitement de l’étude. Les EIAT les plus fréquents dans les groupes de traitement efdoralprin alfa Q3W, efdoralprin alfa Q4W et pdAAT étaient les exacerbations de la BPCO (34,1 %, 42,1 % et 44,4 %, respectivement), les céphalées (19,5 %, 13,2 % et 11,1 %, respectivement) et l’infection par la COVID-19 (17,1 %, 2,6 % et 16,7 %, respectivement). Notamment, l’incidence des exacerbations de BPCO de grade ≥ 2, qui ont été saisies comme un événement indésirable d’intérêt particulier dans l’étude ElevAATe, était numériquement plus faible pour le bras efdoralprin alfa Q3W (26,8 %) que pour les bras efdoralprin alfa Q4W (42,1 %) et pdAAT (44,4 %). Des anticorps anti-médicament efdoralprin alfa ont été détectés chez deux participants et étaient transitoires et non neutralisants.

« Les données démontrent que l’efdoralprin alfa, un traitement recombinant visant à restaurer les niveaux physiologiques, conçu pour atteindre une demi-vie plus longue que le traitement standard d’augmentation, a le potentiel d’augmenter et de maintenir les taux de fAAT dans la plage normale avec une fréquence d’administration réduite. Cela pourrait représenter une avancée importante dans le traitement de l’emphysème lié au DAAT, offrant aux patients un nouvel espoir dans un état pathologique où l’innovation a été limitée au cours des 40 dernières années », a déclaré Christopher Corsico, directeur mondial du développement chez Sanofi.

Sanofi échange avec les autorités réglementaires mondiales sur les prochaines étapes pour l’efdoralprin alfa. L’efdoralprin alfa a obtenu la désignation Fast Track ainsi que la désignation de médicament orphelin aux États-Unis, et la désignation de médicament orphelin dans l’Union européenne. Des résultats supplémentaires à long terme de sécurité d’emploi et d’efficacité sont évalués dans l’étude d’extension en ouvert ElevAATe de phase 2 (identifiant de l’étude clinique : NCT05897424)

L’efdoralprin alfa est en cours de développement clinique ; sa sécurité et son efficacité n’ont été évaluées par aucune autorité réglementaire.

À propos de l’efdoralprin alfa

L’efdoralprin alfa est une protéine de fusion recombinante humaine AAT-Fc étudiée comme traitement visant à restaurer les taux d’AAT chez les adultes atteints d’emphysème lié au DAAT, avec une administration toutes les trois ou quatre semaines. Ce traitement expérimental, conçu pour obtenir une demi-vie plus longue que le traitement d’augmentation dérivé du plasma, est étudié afin de restaurer et maintenir les taux de fAAT dans la plage normale et d’inhiber l’élastase des neutrophiles ainsi que d’autres protéases pouvant endommager le tissu pulmonaire chez les patients atteints de DAAT.

À propos du DAAT

Le DAAT est un trouble héréditaire rare caractérisé par de faibles taux ou l’absence d’AAT, une protéine produite par le foie qui protège les poumons contre l’inflammation et les dommages. La maladie provoque une détérioration progressive des tissus pulmonaires et hépatiques. En l’absence de taux adéquats d’AAT, les personnes touchées présentent souvent des lésions pulmonaires et développent une BPCO, comprenant l’emphysème, et dans les formes sévères de la maladie, les patients peuvent parfois nécessiter une transplantation pulmonaire. Des traitements dérivés du plasma ont été introduits en 1987 pour traiter la maladie, mais depuis, aucune nouvelle approche thérapeutique n’est devenue disponible pour les patients. Environ 235 000 personnes dans le monde vivent avec un DAAT, dont près de 100 000 aux États-Unis, mais environ 90 % des personnes atteintes de DAAT ne sont probablement pas diagnostiquées.

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