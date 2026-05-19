COMMUNIQUÉ DE PRESSE

I NFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 19 mai 2026, 7h55













Résultats de l’assemblée générale ordinaire es actionnaires du 18 mai 2026





L’assemblée générale ordinaire de Nextensa a eu lieu hier, le 18 mai 2026.

Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des points à l’ordre du jour, y compris la proposition de distribution d’un dividende brut de 1,00 euros par action. Après déduction du précompte mobilier, le dividende net s’élève à 0,70 euros par action. Les actions seront cotée ex-coupon à compter du 19 mai 2026. La date d'enregistrement est fixée au 20 mai 2026. Le dividende sera payable à partir du 21 mai 2026.

Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement des mandats de Monsieur Piet Dejonghe, Madame Hilde Delabie et Madame An Herremans en tant qu'administrateur non-exécutif et de Monsieur Michel Van Geyte comme administrateur exécutif, pour une durée de quatre ans.

Par ailleurs, la politique de rémunération 2026-2029 a été approuvée et décharge a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire pour l’exercice de leur mandat durant l’année 2025.

Le procès-verbal de l’assemblée sera prochainement disponible sur le site web https://www.nextensa.eu/fr/ sous la rubrique ‘Investor relations’ – ‘Assemblée générale’.





Pour plus d'informations

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (32 %), la Belgique (54 %) et l’Autriche (14 %) ; sa valeur totale au 31/03/2026 s’élevait à environ €1,1 milliard.

En tant que développeur, Nextensa est principalement active dans le développement de grands projets urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte combinant la revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), le groupe développe, en partenariat, une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des immeubles de bureaux, de commerce de détail et résidentiels.

La société est cotée sur Euronext Brussels et affiche une capitalisation boursière de € €447,53 millions (valeur au 31/03/2026).

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