KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 19.5.2026 KLO 9.00

Kalmar tuo täyssähköisen TT7-terminaalitraktorin Euroopan markkinoille

Kalmar on ylpeä lanseeratessaan Kalmar TT7 -terminaalitraktorin täyssähköisen version, TT7 EV:n. TT7 EV on suunniteltu vastaamaan kasvavaan nollapäästöisten ratkaisujen kysyntään Euroopan markkinoilla. Osana hiljattain lanseerattua TT7-sarjaa se tarjoaa akkukäyttöisen vaihtoehdon satamaterminaaleille ja logistiikkatoiminnoille. Myynti alkaa 19.–21. toukokuuta 2026 TOC Europe -konferenssissa Hampurissa, Saksassa.

Kalmar TT7 EV terminaalitraktorissa on TT7-sarjan uudelleensuunniteltu runko, joka kehitettiin kestävyyttä ja helppohoitoisuutta koskevien asiakaspalautteiden perusteella. Käyttämällä raskaaseen käyttöön tarkoitettua galvanoitua teräsrunkoa ja vahvistettuja akseleita terminaalitraktori tarjoaa vaativaan eurooppalaiseen käyttöön tarvittavan rakenteellisen kestävyyden.

Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat:

Erinomainen näkyvyys : Yksi alan leveimmistä etutuulilaseista, suuret takaikkunat ja kuperat sivupeilit varmistavat kuljettajan turvallisuuden.

Operatiivinen yhdistettävyys : Toimitetaan MyKalmar INSIGHTin vaatiman laitteiston ja ohjelmiston kanssa, jonka avulla asiakkaat voivat seurata akun kuntoa ja suorituskykymittareita toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.

Huoltoystävällinen muotoilu : Korjausten helpottamiseksi etupuskuri on rakennettu kolmeen osaan, ja sähköinen voimansiirto vähentää huoltoa vaativien mekaanisten komponenttien määrää.

Kuljettajan mukavuus: Ohjaamossa on parannettu jousitus, ilmastointi ja muita päivitettyjä ergonomisia ominaisuuksia tuottavan työympäristön varmistamiseksi.

Thor Brenden, johtaja, Terminal Tractors -liiketoiminta: ”Kalmar TT7 EV on suora vastaus eurooppalaisille asiakkaillemme, jotka ovat odottaneet uusimman terminaalitraktorisarjamme nollapäästöistä versiota. Olemme keskittyneet yhdistämään TT7-sarjan käytännöllisen kestävyyden vastuulliseen voimansiirtoon. Kalmar TT7 EV terminaalitraktori on luotettava ja tehokas ratkaisu niille, jotka haluavat pienentää hiilijalanjälkeään tinkimättä päivittäisen toiminnan edellyttämästä tehosta.”

Lisätietoja TT7 EV:stä ja Kalmarin koko terminaalitraktorivalikoimasta löytyy verkkosivustoltamme. Kalmar toivottaa asiakkaansa ja kumppaninsa tervetulleiksi TOC Europe -tapahtumaan 19.–21. toukokuuta 2026, jossa voimme keskustella henkilökohtaisesti malliston teknisistä ominaisuuksista sekä siitä, miten Kalmar voi tukea siirtymisessä sähköiseen materiaalinkäsittelyyn.



Lisätietoja:

Cristina Murray, Director, Marketing & Communications, Kalmar Terminal Tractors, cristina.murray@kalmarglobal.com

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

