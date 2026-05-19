WORLDLINE : Option Eurobank exercée

Worldline annonce l'acquisition des 20 % de parts restantes d'Eurobank dans leur coentreprise pour un montant de 72 millions d'euros.



Paris La Défense, 19 mai 2026 – Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement, annonce avoir décidé d'acquérir les 20 % de parts restantes d'Eurobank, une banque grecque de premier plan, dans leur coentreprise Worldline Greece, pour un montant de 72 millions d'euros.

Cette transaction est pleinement en ligne avec l'accord signé par les deux parties en 2022. L'opération a été financée par la trésorerie disponible. De ce fait, le Groupe détient désormais 100 % de sa filiale grecque.

Cet accord soutient les initiatives de simplification décrites dans le plan de transformation North Star 2030 et est conforme à la stratégie de Worldline visant à concentrer ses ressources sur ses principaux marchés de paiement européens.

Le partenariat entre Worldline et Eurobank a généré une croissance et une valeur ajoutée significative pour les commerçants en Grèce. Worldline entend maintenir son partenariat commercial stratégique solide et durable avec Eurobank, en s'appuyant sur le vaste réseau de la banque comme canal de distribution clé pour ses produits et services de paiement, destinés aux commerçants physiques et en ligne. Le Groupe s'engage à soutenir le développement du commerce grec, qui figure parmi les marchés les plus dynamiques de Worldline.

Cette transaction a été incluse dans les projections du ratio dette nette/EBITDA du Groupe pour 2026, qui devrait être inférieur à 2x à la fin de 2026.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

11 juin, 2026 : Assemblée Générale annuelle 30 juillet 2026 : H1 2026 résultats



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La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

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