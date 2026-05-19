Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 mai au 15 mai 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 11 mai au 15 mai 2026

Puteaux, le 19 mai 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 11 mai 2026 au 15 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/05/2026FR001243512115 97127,3740AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/05/2026FR001243512177 35827,3824CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/05/2026FR001243512113 02027,3756TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/05/2026FR001243512192 31127,3808XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/05/2026FR001243512115 23227,2957AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/05/2026FR001243512177 39827,2914CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/05/2026FR001243512112 87227,2859TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/05/2026FR001243512190 55627,2875XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/05/2026FR001243512115 95627,2092AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/05/2026FR001243512176 26327,2102CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/05/2026FR001243512112 67527,2092TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/05/2026FR001243512188 74727,2076XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/05/2026FR001243512115 42127,4983AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/05/2026FR001243512175 67327,4989CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/05/2026FR001243512112 45227,4985TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/05/2026FR001243512187 30327,4952XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/05/2026FR001243512115 65727,2168AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/05/2026FR001243512178 24627,2199CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/05/2026FR001243512112 30527,2143TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/05/2026FR001243512187 03727,2090XPAR
 Total972 45327,3179 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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