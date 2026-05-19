Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 mai au 15 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 11 mai au 15 mai 2026

Puteaux, le 19 mai 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 11 mai 2026 au 15 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/05/2026 FR0012435121 15 971 27,3740 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/05/2026 FR0012435121 77 358 27,3824 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/05/2026 FR0012435121 13 020 27,3756 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/05/2026 FR0012435121 92 311 27,3808 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/05/2026 FR0012435121 15 232 27,2957 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/05/2026 FR0012435121 77 398 27,2914 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/05/2026 FR0012435121 12 872 27,2859 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/05/2026 FR0012435121 90 556 27,2875 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/05/2026 FR0012435121 15 956 27,2092 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/05/2026 FR0012435121 76 263 27,2102 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/05/2026 FR0012435121 12 675 27,2092 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/05/2026 FR0012435121 88 747 27,2076 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/05/2026 FR0012435121 15 421 27,4983 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/05/2026 FR0012435121 75 673 27,4989 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/05/2026 FR0012435121 12 452 27,4985 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/05/2026 FR0012435121 87 303 27,4952 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/05/2026 FR0012435121 15 657 27,2168 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/05/2026 FR0012435121 78 246 27,2199 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/05/2026 FR0012435121 12 305 27,2143 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/05/2026 FR0012435121 87 037 27,2090 XPAR Total 972 453 27,3179

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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