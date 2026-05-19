Koddi und Wolt Ads erweitern programmatischen Zugang zu Commerce Media in Deutschland

Bewegung im deutschen Commerce Media Markt

Partnerschaft ermöglicht Marken und Agenturen den direkten Zugriff auf das Commerce Media Inventar von Wolt über programmatische Kanäle – Start in Deutschland – und markiert gleichzeitig den Eintritt von Koddi in den lokalen Commerce Media Markt

DÜSSELDORF, Deutschland, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koddi, ein weltweit führender Anbieter von Retail und Commerce Media Technologien für Unternehmen, gibt heute eine Partnerschaft mit Wolt Ads bekannt, der Werbesparte der lokalen Handelsplattform Wolt, um den programmatischen Zugang auf das In-App Retail Media Inventar von Wolt zu ermöglichen. Die Partnerschaft, die zunächst in Deutschland startet, bietet Marken und Agenturen einen direkten Zugang zu Wolts Inventar über programmatische Kanäle. Für Koddi markiert sie außerdem den aktiven Eintritt in den deutschen Commerce Media Markt.

Die Supply-Side-Plattform von Koddi integriert sich direkt in die bestehende Auktions- und Produktarchitektur von Wolt und schafft so einen programmatischen Zugang, über den die Demand-Seite auf das Inventar von Wolt zugreifen kann. Für Werbetreibende bietet die Partnerschaft eine besser verzahnte Möglichkeit, um das Onsite Commerce Media Angebot von Wolt zusammen mit umfangreicheren Off-App Mediaaktivitäten zu aktivieren und so die Kontinuität vom Werbemittelkontakt bis zum Kauf zu verbessern. Dabei behält Wolt die Kontrolle über seine Auktionen, sein Inventar und das Werbeerlebnis. Die beiden Unternehmen planen, das Angebot im Laufe der Zeit auf weitere europäische Märkte auszuweiten, um der wachsenden Nachfrage nach programmatischem Zugang zu High-Intent Commerce Media Inventar in Europa gerecht zu werden.

„Mit der zunehmenden Reife von Commerce Media in ganz Europa ergibt sich eine klare Möglichkeit, fortschrittlichere programmatische Funktionen in diese Märkte einzubringen", sagt Paul Dahill , Managing Director EMEA Sales bei Koddi. „Wolt ist ein zentraler Player im Commerce-Bereich, der für Marken Momente mit hoher Kaufabsicht schafft. Indem Wolt sein Inventar für programmatischen Demand öffnet, erleichtert das Unternehmen Marken und Agenturen den Zugang zu diesem Inventar über die Plattformen, die sie bereits nutzen."

„Commerce Media entwickelt sich zu einem zentralen Umsatz- und Wachstumstreiber für unsere Plattform", sagt Catalina Salazar, Global Head of Wolt Ads. „Die Herausforderung für Marken besteht darin, das zu skalieren, ohne dabei Komplexität hinzuzufügen oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen. Diese Partnerschaft erleichtert Werbetreibenden den Zugang zu Wolt und wahrt gleichzeitig die Qualität und Relevanz, die unsere Nutzerinnen und Nutzer erwarten. Damit wird die Tür zu neuem Demand geöffnet, ohne die Darstellung der Ads auf der Plattform zu beeinträchtigen."

Diese Partnerschaft, unterstützt vom EMEA-Hauptsitz von Koddi in Düsseldorf und dem globalen Hauptsitz in Fort Worth, Texas, ist Teil der umfassenderen Expansion von Koddi in Europa und spiegelt die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in Programmatic, Commerce Media Infrastruktur sowie Wachstum in wichtigen europäischen Märkten wider.

Koddi: Internationaler Commerce Media Marktführer baut seine Präsenz am deutschen Markt aus

Für Koddis Aktivitäten am deutschen Markt markiert diese Partnerschaft einen bedeutenden Schritt: Das Unternehmen wurde 2013 in den USA gegründet und hat Commerce Media Netzwerke für globale Unternehmen wie Booking.com aufgebaut, noch bevor sich der Begriff in der Branche etabliert hatte. Heute betreibt Koddi Commerce Media Plattformen für Unternehmen aus den Bereichen Travel, Retail, Grocery, Quick Commerce, Automotive und Food Delivery.

Wolt Ads ist nun der erste große Commerce Media Partner von Koddi in Deutschland – und damit der Auftakt des Unternehmens zum aktiven Eintritt in den Commerce Media Markt in Deutschland. Dabei ist Koddi selbst hierzulande gar kein neuer Name: Das Unternehmen betreibt seit über zehn Jahren einen Standort in Düsseldorf, der als EMEA-Hauptsitz fungiert und heute 20 Mitarbeitende vor Ort beschäftigt. Bisher trat Koddi in Deutschland jedoch ausschließlich als Technologiepartner für die Reisebranche aktiv in Erscheinung.

„Deutschland und die DACH-Region sind 2026 ein zentraler Fokus für Koddi, während die Akzeptanz von Commerce Media europaweit zunimmt", sagt Alexander Steenbakkers-Noffke , Managing Director Germany bei Koddi. „Der Launch in Deutschland mit Wolt Ads ist ein wichtiger Schritt, um diese Dynamik weiter aufzubauen und ein toller Start für uns, um unsere Aktivitäten in Deutschland aktiv auf den Commerce und Retail Media Markt auszuweiten."

Über Koddi

Koddi ist eine weltweit führende Retail- und Commerce-Media-Technologie für Unternehmen. Mit Hilfe von KI und First-Party-Daten baut Koddi Retail- und Commerce-Media-Netzwerke für die größten Unternehmen der Welt, einschließlich Booking.com, Kroger, Fanatics und Cars.com. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und einem abgewickelten Medienvolumen in Milliardenhöhe treibt das Unternehmen das schnelle Wachstum von Commerce und Retail Media voran. Koddi liefert Technologien, die Einzelhändler, Marktplätze, Online-Reiseagenturen und weitere Unternehmen befähigen, die rund 100 Milliarden US-Dollar große Commerce-Media-Chance zu erschließen. Das 2013 in den USA gegründete Unternehmen verfügt heute über 10 Standorte in 6 Ländern, darunter Deutschland, UK und USA. Weitere Informationen unter koddi.com .

Über Wolt

Wolt ist ein in Finnland gegründetes Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben in den Nachbarschaften weltweit einfacher und angenehmer zu machen. Mit seiner Plattform verbindet Wolt Menschen, die Lebensmittel und andere Produkte bestellen möchten, mit lokalen Anbietern und Kurier:innen, die diese liefern. Wolt wurde 2014 gegründet und ist seit 2022 Teil von DoorDash (NASDAQ:DASH). 2020 ist Wolt in Deutschland gestartet und ist in insgesamt mehr als 30 Ländern aktiv. Weitere Informationen auf der Wolt Website .

Pressekontakt Wolt Deutschland

Florian Anders

Head of PR & Communications

presse.de@wolt.com

Pressekontakt Koddi

Janette Hoefer

Hoefer Communications

koddi@hoefercommunications.com