Investeringsforeningen Multi Manager Invest suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen: 

Fund NameISINOrder Book Code
Nye AktiemarkederDK0060316685MMINAM
Nye Aktiemarkeder Akk.DK0060316768MMINAA
Globale AktierDK0060447274MMIGA
Globale Aktier Akk.DK0060447357MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


