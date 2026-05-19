Bull livre la nouvelle infrastructure de supercalcul d’Airbus pour concevoir l’aéronautique de demain

Paris, France et Hambourg, Allemagne – 19 mai 2026 – Bull, leader dans le calcul avancé et l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui la livraison et l’inauguration d’une nouvelle infrastructure de supercalcul pour Airbus, plus grande entreprise aéronautique et spatiale d’Europe, dans le cadre d’un contrat pluriannuel. Cette étape clé fait suite à la mise en service de deux nouveaux supercalculateurs et de leurs centres de données modulaires respectifs, livrés à Toulouse (France) en 2025 et plus récemment à Hambourg (Allemagne) en 2026.

La hausse des besoins en puissance de calcul d’Airbus, portée par l’évolution rapide du marché aéronautique, a rendu nécessaire le déploiement d’une solution plus puissante et plus flexible. En fournissant cette infrastructure de calcul haute performance (HPC), Bull permet de tripler la capacité de simulation d’Airbus, donnant ainsi aux ingénieurs les moyens d’améliorer les produits existants et de concevoir la prochaine génération de solutions aéronautiques, tout en maintenant les plus hauts standards de sécurité. Airbus utilise son nouvel environnement HPC pour des tâches critiques telles que la conception aérodynamique, l’acoustique (cockpit, fuselage, cabine, etc.) et l’analyse des contraintes structurelles.

En tant que partenaire HPC stratégique d’Airbus, Bull a progressivement déployé son infrastructure de supercalcul sur plusieurs sites avec la livraison et mise en service du premier supercalculateur à Toulouse en 2025, seulement 14 mois après la signature du contrat. La livraison du supercalculateur de Hambourg en 2026 marque désormais l’achèvement de ce programme majeur et ouvre la voie à l’inauguration d’une infrastructure de supercalcul multisites pleinement opérationnelle.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel de calcul haute performance, Bull fournit une solution complète clé en main, couvrant les systèmes de calcul, le stockage et les centres de données, selon un modèle « as-a-service ». Reposant sur une conception unique, ces centres de données modulaires rassemblent un ensemble de modules préfabriqués et interchangeables dans lesquels le supercalculateur est pré-intégré directement depuis l’usine de Bull à Angers (France), avant d’être assemblé sur site pour former un centre de données complet.

L’efficacité énergétique du système est optimisée grâce aux technologies de refroidissement liquide direct de Bull, à eau tiède, permettant à Airbus de maîtriser sa consommation énergétique. Grâce à cette solution brevetée, la chaleur générée par le système est réutilisée pour alimenter les bâtiments voisins.

Par ailleurs, les ingénieurs experts de Bull en HPC industriel, basés en Allemagne, ont apporté leur expertise spécialisée dans le développement d’environnements de simulation innovants, notamment en matière d’optimisation applicative, renforçant ainsi le rôle de leader de Bull dans la fourniture de solutions HPC avancées.

Martin Matzke, directeur Europe centrale et Europe du Nord chez Bull, a ajouté : « Cette collaboration stratégique et technologique de long terme illustre le rôle essentiel du HPC dans l’innovation et les programmes de rupture dans les secteurs de l’aéronautique et de l’industrie manufacturière. »

Bruno Lecointe, Directeur HPC, IA et calcul quantique chez Bull, a déclaré : « Notre collaboration avec Airbus pour fournir une solution de supercalcul clé en main constitue une étape importante pour Bull et pour notre activité de calcul haute performance. Être reconnu comme partenaire HPC stratégique par un acteur industriel mondial de premier plan est un honneur pour nos équipes. »

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À propos Bull

Avec près d’un siècle d’innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, avec un revenu d’environ 720 millions d’euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d’excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète.

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Contact presse

Constance Arnoux – constance.arnoux@bull.com – +33 (0)6 44 12 16 35

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