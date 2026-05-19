Astek s’installe à La Défense avec un nouveau siège au cœur de l’écosystème économique international

Paris, 19 mai 2026.

Astek annonce l’installation de son nouveau siège au sein de la tour CB21, à La Défense, marquant son positionnement parmi les acteurs internationaux de référence de son secteur et sa volonté de poursuivre son développement. Ce projet s’accompagne de l’ambition d’offrir à ses équipes un environnement de travail à la hauteur de ce positionnement et de ses perspectives de croissance.

Une implantation stratégique au cœur de l’écosystème économique - Dans un contexte de développement soutenu, Astek fait le choix d’un emplacement emblématique, au cœur du premier quartier d’affaires européen. Cette implantation reflète la dimension internationale du Groupe, son ancrage en France et renforce sa visibilité auprès de l’ensemble de ses clients, partenaires et investisseurs.

Un siège en phase avec la dimension et les ambitions du Groupe - Implanté à Boulogne-Billancourt depuis sa création en 1988, et aujourd’hui présent dans 22 pays sur 4 continents, ce nouveau siège a été choisi et pensé pour incarner les ambitions d’Astek et pour offrir un cadre à la hauteur de ses objectifs de développement dans le monde, tout en répondant aux évolutions des modes de travail et aux attentes de ses collaborateurs.

Avec un chiffre d’affaires de 730 M€ en 2025 et un objectif de 1 800 recrutements en 2026, Astek poursuit une trajectoire de croissance soutenue et vise le top 20 mondial, avec 14 000 collaborateurs à l’horizon 2027. L’installation dans la tour CB21 s’inscrit dans cette dynamique et constitue un levier structurant pour accompagner cette montée en puissance.

Un environnement de travail repensé pour les équipes - Au-delà de sa portée symbolique, ce projet traduit également un engagement concret en faveur des équipes. Le nouveau siège sera conçu pour répondre aux évolutions des modes de travail et améliorer le quotidien des collaborateurs. Il proposera des espaces de travail plus lumineux, flexibles et modulables, favorisant la collaboration et la transversalité entre les équipes.

Les collaborateurs bénéficieront également d’espaces de convivialité et de nombreux services intégrés à l’immeuble – restaurant inter-entreprises, salle de sport, espaces de détente, services de téléconsultation médicale – participant à un environnement de travail plus attractif et équilibré, contribuant à leur qualité de vie au travail.

Située à La Défense, la tour CB21 offre une accessibilité optimale grâce à un réseau de transports particulièrement dense. Cette localisation stratégique permet à Astek de se positionner au plus près des grands acteurs économiques et de s’inscrire pleinement dans un écosystème en constante transformation. Elle est également au cœur d’un quartier en transformation, notamment avec les projets de végétalisation et d’amélioration du cadre de vie.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des initiatives engagées par le Groupe ces dernières années pour améliorer ses environnements de travail.

« Ce déménagement à La Défense traduit une étape clé pour Astek. Il reflète le chemin parcouru, notre ambition de jouer pleinement notre rôle d’acteur international et notre volonté d’offrir à nos équipes un environnement à la hauteur de leur engagement et toujours plus attractif pour ses talents. » a déclaré Julien Gavaldon lors de l’annonce du déménagement.

A propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, présent dans 22 pays. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale. Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d'entrepreneuriat et d'innovation, et sur l'accompagnement et la montée en compétence de ses plus de 10 000 collaborateurs qui s'engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l'ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe réalise en 2025 un chiffre d'affaires de 730 M€.

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