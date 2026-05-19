Amii beflügelt Kanadas KI-Dynamik: Upper Bound eröffnet mit 53 % Wachstum und 11.000 Teilnehmern aus aller Welt

EDMONTON, Alberta, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) eröffnet heute offiziell die fünfte jährliche Upper Bound, die führende KI-Konferenz, welche alle Erwartungen übertroffen hat und zu einem Eckpfeiler des globalen KI-Kalenders geworden ist. Die Veranstaltung begrüßte 11.000 Forschende, Wirtschaftsführende und politische Entscheidungstragende aus 22 Ländern und verzeichnete damit einen überwältigenden Zuwachs von 53 % im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Dynamik wird durch ausverkaufte Veranstaltungstickets, ein wachsendes Angebot an gemeinschaftlich organisierten Sessions und die Übernahme von Schulen durch K-9-Programme weiter angeheizt. Diese wachsende Nachfrage festigt Amiis Rolle als zentrale Säule im kanadischen KI-Ökosystem. Durch die Vernetzung von weltweit führender KI-Forschung mit Wirtschaftsführenden, politischen Entscheidungstragenden, Gründenden, Studierenden und Lehrenden geht Amii über die Theorie hinaus und verwandelt eine optimistische Vision für KI in eine greifbare wirtschaftliche und soziale Realität.

Eine Konvergenz globaler Führung

Upper Bound 2026 zeichnet sich durch eine hochrangige Schnittstelle zwischen Regierung und Wirtschaft aus, darunter:

Führung auf Bundes- und Provinzebene: Der ehrenwerte Evan Solomon, Minister für Künstliche Intelligenz und Digitale Innovation und Minister für die Bundesagentur für wirtschaftliche Entwicklung von Süd-Ontario, Regierung von Kanada Die ehrenwerte Eleanor Olszeweski, Ministerin für Notfallmanagement und kommunale Resilienz und Ministerin, die für die wirtschaftliche Entwicklung der Präriegebiete Kanadas zuständig ist, Regierung von Kanada Der ehrenwerte Nate Glubish, Minister für Technologie und Innovation , Regierung von Alberta Der ehrenwerte Myles McDougall, Minister für Hochschulbildung, Regierung von Alberta

Branchengiganten: Einblicke und Präsentationen globaler Führungskräfte von Google, Anthropic, Meta, Sony AI, Electronic Arts und Mozilla.

Ausbau des KI-Talentpools in Kanada

Die Veranstaltung dient gleichzeitig als einzigartiges, intensives Trainingserlebnis für Amiis umfangreiche nationale Schulungsinitiativen. Dieses Jahr begrüßt Upper Bound Teilnehmer aus folgenden Regionen:

AI Workforce Readiness (AIWR) Initiative: Eine von Google.org unterstützte Initiative im Wert von fünf Millionen US-Dollar, die 125.000 Studierende an 57 Hochschulen mit KI-Skills ausstattet.

Eine von Google.org unterstützte Initiative im Wert von fünf Millionen US-Dollar, die 125.000 Studierende an 57 Hochschulen mit KI-Skills ausstattet. AI Pathways: Eine Investition der kanadischen Regierung in Höhe von 10,4 Millionen Dollar, die 6.000 Energiearbeitende mit maßgeschneiderten KI-Schulungen für die kohlenstoffarme Wirtschaft ausstattet.

Zitate:

„Upper Bound ist parallel zur beispiellosen Beschleunigung der KI-Entwicklung gewachsen – von der Förderung erstklassiger Forschung bis hin zur globalen Akzeptanz und Wissensvermittlung in der Wirtschaft. Wir sind ungemein stolz darauf, eine erstklassige Plattform geschaffen zu haben, auf der sich ein einzigartiger Querschnitt von Teilnehmenden vernetzen kann, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Perspektiven die nächsten fünf Jahre der KI-Innovation prägen. Hier wird eine optimistische Zukunftsvision der KI sowohl erträumt als auch verwirklicht.“ – Cam Linke, Amii CEO

„Kanadas Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz basiert auf erstklassiger Forschung und dem Bestreben, Innovationen in reale wirtschaftliche Auswirkungen umzusetzen.“ Die überwältigende Nachfrage nach Upper Bound spiegelt das Interesse am kanadischen KI-Ökosystem und die Dynamik wider, die wir aufbauen, um unser Land an die Spitze der KI zu bringen.“ – Der ehrenwerte Evan Solomon, Minister für Künstliche Intelligenz und Digitale Innovation, Regierung von Kanada.

Die Teilnehmenden der Veranstaltung werden sich intensiv mit Themen auseinandersetzen, die für die Zukunft des Fachgebiets von entscheidender Bedeutung sind, darunter KI für die Gesundheit, generative KI für die Produktivität von Unternehmen, ethische Unternehmensführung, KI-Kompetenz und -Bildung, Energie und Umwelt, Grundlagenforschung und vieles mehr. Das Programm beinhaltet außerdem einen exklusiven CEO Circle, der von Cam Linke zusammengestellt wurde und die wichtigsten KI-Trends sowie strategischen Chancen für die Führungskräfte von heute in den Fokus rückt.

Upper Bound findet vom 19. bis 22. Mai in Edmonton statt. Den vollständigen Zeitplan und den Vorabzugang für Upper Bound 2027 finden Sie unter: www.upperbound.a

Über Amii:

Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) ist eines der drei nationalen KI-Institute Kanadas. Amii hat seinen Sitz in Alberta und unterstützt weltweit führende Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML). Das Unternehmen überträgt wissenschaftliche Fortschritte in die Praxis. Amii hat sich der Förderung zukunftsweisender Forschung, der Bereitstellung außergewöhnlicher Bildungsangebote und der Beratung von Unternehmen verschrieben – alles mit dem Ziel, KI aus dem Labor in die Welt zu bringen. www.amii.ca