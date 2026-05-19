Amii alimente la dynamique de l’IA au Canada alors que Upper Bound ouvre ses portes avec une croissance de 53 % et 11 000 participants internationaux

EDMONTON, Alberta, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) ouvre officiellement aujourd’hui la cinquième édition annuelle d’Upper Bound, la principale conférence sur l’IA qui a dépassé toutes les prévisions pour devenir une pierre angulaire du calendrier mondial de l’IA. Accueillant 11 000 chercheurs, chefs d’entreprise et décideurs politiques représentant 22 pays, l’événement a connu une hausse spectaculaire de 53 % de son envergure par rapport à l’année précédente.

Cette dynamique est d’autant plus marquée par la vente totale des billets d’entrée à guichets fermés, le nombre croissant de sessions animées par la communauté et le grand succès des interventions canines dans les écoles. Cette demande croissante consolide le rôle d’Amii en tant que pilier central de l’écosystème canadien de l’IA. En associant la recherche de pointe en IA aux chefs d’entreprise, aux décideurs politiques, aux fondateurs, aux étudiants et aux éducateurs, Amii va au-delà de la théorie pour transformer une vision optimiste de l’IA en une réalité économique et sociale tangible.

Une convergence du leadership mondial

Upper Bound 2026 présente une intersection de haut niveau entre le gouvernement et le secteur, notamment :

Leadership fédéral et provincial : L’honorable Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre de l’Agence fédérale de développement économique du Sud de l’Ontario, gouvernement du Canada L’honorable Eleanor Olszeweski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience communautaire et ministre responsable du Développement économique Canada pour les Prairies, Gouvernement du Canada L’honorable Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l’Innovation , gouvernement de l’Alberta L’honorable Myles McDougall, ministre de l’Enseignement supérieur, gouvernement de l’Alberta

Les géants du secteur : Présentations et interventions sur scène de leaders mondiaux de Google, Anthropic, Meta, Sony AI, Electronic Arts et Mozilla.

Développer le vivier de talents en IA au Canada

Cet événement constitue également une expérience de formation immersive unique pour les vastes initiatives de formation nationales d’Amii. Cette année, Upper Bound accueille des participants de :

Initiative AI Workforce Readiness (AIWR) : Une initiative de 5 millions de dollars soutenue par Google.org qui équipe 125 000 étudiants postsecondaires dans 57 établissements postsecondaires de compétences en IA.

Une initiative de 5 millions de dollars soutenue par Google.org qui équipe 125 000 étudiants postsecondaires dans 57 établissements postsecondaires de compétences en IA. AI Pathways : Un investissement de 10,4 millions de dollars du gouvernement du Canada permettant à 6 000 travailleurs du secteur de l’énergie de bénéficier d’une formation en IA adaptée à l’économie à faibles émissions de carbone.

Citations :

« Upper Bound s’est développé en parallèle avec l’accélération sans précédent de l’IA, en faisant progresser la recherche de classe mondiale et en stimulant l’adoption et la maîtrise de cette technologie par les entreprises à l’échelle mondiale. Nous sommes immensément fiers d’avoir construit une plateforme de premier plan où un large éventail de participants peut se connecter, garantissant ainsi que des perspectives diverses façonneront les cinq prochaines années d’innovation en IA. C’est ici qu’un avenir optimiste en matière d’IA est à la fois imaginé et réalisé. » - Cam Linke, PDG d’Amii

« Le leadership du Canada en intelligence artificielle repose sur une recherche de calibre mondial et sur un engagement à transformer l’innovation en retombées économiques concrètes. L’immense engouement suscité par Upper Bound témoigne de la volonté de s’impliquer dans l’écosystème canadien de l’IA et de la dynamique que nous créons pour positionner notre pays à l’avant-garde de l’IA. » — L’honorable Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique du gouvernement du Canada.

Les participants à l’événement exploreront en profondeur des thèmes essentiels à l’avenir du domaine, notamment l’IA pour la santé, l’IA générative pour la productivité des entreprises, la gouvernance éthique, l’alphabétisation et l’éducation en IA, l’énergie et l’environnement, la recherche fondamentale, et bien plus encore. Le programme comprend également un cercle exclusif de PDG, conçu par Cam Linke, destiné à mettre en lumière les tendances clés de l’IA et les opportunités stratégiques pour les dirigeants d’aujourd’hui.

Upper Bound se déroule du 19 au 22 mai à Edmonton. Programme complet et accès anticipé à Upper Bound 2027 disponibles sur : www.upperbound.a

À propos d’Amii :

Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) est l’un des trois instituts nationaux d’IA du Canada. Basé en Alberta, Amii soutient la recherche de pointe en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage automatique (AA) et traduit les avancées scientifiques en adoption par le secteur. Amii se consacre à faire progresser la recherche de pointe, à proposer des formations exceptionnelles et à fournir des conseils aux entreprises, le tout afin de faire sortir l’IA du laboratoire et de l’intégrer au monde réel. www.amii.ca