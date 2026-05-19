Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse suspension

 | Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Mix Aktier KL ADK0010014778SPIMAKLA
Value Emerging Markets KL ADK0010304856SPIVEMKLA
INDEX Dow Jones Best-in-Class World KLDK0010297464SPIDJB
INDEX Emerging Markets KLDK0060300762SPIEMIKL
INDEX Bæredygtige Japan KLDK0010297977SPIBJAKL
Mix Maksimum Risiko KL ADK0061551892SPIMMRIA
Mix Lav Risiko KL ADK0060623189SPIMLRKLA
Mix Mellem Risiko KL ADK0060623262SPIMMRKLA
Mix Høj Risiko KL ADK0060623346SPIMHRKLA
Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901SPIMIXMINRISKKLA


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Oversights, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Dirk Schulze 


GlobeNewswire

Recommended Reading

 