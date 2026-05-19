Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Mix Aktier KL A DK0010014778 SPIMAKLA Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIVEMKLA INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL DK0010297464 SPIDJB INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 SPIEMIKL INDEX Bæredygtige Japan KL DK0010297977 SPIBJAKL Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892 SPIMMRIA Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMLRKLA Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMMRKLA Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 SPIMHRKLA Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMIXMINRISKKLA





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Oversights, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze