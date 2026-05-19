Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Mix Aktier KL A
|DK0010014778
|SPIMAKLA
|Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|SPIVEMKLA
|INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL
|DK0010297464
|SPIDJB
|INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|SPIEMIKL
|INDEX Bæredygtige Japan KL
|DK0010297977
|SPIBJAKL
|Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|SPIMMRIA
|Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|SPIMLRKLA
|Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|SPIMMRKLA
|Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|SPIMHRKLA
|Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|SPIMIXMINRISKKLA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Oversights, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze