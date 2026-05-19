Bitget IPO Prime investit dans le marché de l’IA avec OpenAI, une opportunité de 4 000 milliards de dollars

VICTORIA, Seychelles, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a ajouté OpenAI (preOPAI) à sa plateforme IPO Prime, offrant ainsi un accès pré-IPO à l’une des entreprises les plus suivies du secteur de l’intelligence artificielle.

Émise sur Solana par Republic, un partenaire réglementé, l’offre preOPAI vise à suivre les performances économiques d’OpenAI après son introduction en bourse. Elle propose un seuil d’entrée bas, à partir de 100 $, réduisant considérablement les exigences de capital traditionnellement associées aux investissements pré-IPO.

La période d’engagement pour preOPAI sera ouverte du 12 mai 2026 à 8 h au 15 mai 2026 à 8 h (UTC). Les parts seront distribuées entre 8 h et 12 h (UTC), puis les échanges au comptant commenceront à 14 h (UTC) le même jour.

Ce lancement intervient dans un contexte d’intérêt mondial croissant pour l’intelligence artificielle, avec des capitaux qui affluent vers les entreprises du secteur de l’IA et des valorisations qui atteignent des niveaux historiques. Toutefois, cette opportunité de 4 000 milliards de dollars est restée jusqu’à présent largement réservée aux investisseurs institutionnels et aux réseaux privés.

À la différence des participations pré-IPO classiques, qui impliquent souvent de longues périodes de blocage et une liquidité limitée, preOPAI propose un modèle alliant accessibilité et flexibilité. Une fois distribués, les utilisateurs peuvent négocier activement leurs positions sans attendre la cotation pour en tirer profit. De plus, environ six mois après l’introduction en bourse (IPO), les détenteurs auront la possibilité d’échanger leurs jetons contre des actifs liés à des actions ou contre des USDT, en fonction du cours du marché, offrant ainsi un processus de règlement défini. Après la distribution, les utilisateurs peuvent négocier activement leurs positions sans attendre la cotation pour en tirer profit. De plus, environ six mois après l’introduction en bourse, les détenteurs auront la possibilité d’échanger leurs jetons contre des actifs liés à des actions ou contre des USDT, en fonction du cours du marché, offrant ainsi un processus de règlement défini.

Le lancement de preOPAI fait suite à celui de preSPAX, lié à SpaceX, et illustre une approche progressive du développement d’IPO Prime. Chaque introduction en bourse se concentre sur la structure, la liquidité et la conformité réglementaire plutôt que sur la rapidité de déploiement. Au moment de la publication, preSPAX comptait plus de 13 000 utilisateurs abonnés pour un engagement de 171 millions de dollars.

« L’accès aux marchés évolue », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Nous nous dirigeons vers un système où différentes classes d’actifs et opportunités convergent sur une plateforme unique, et où l’accès n’est plus limité par la structure. C’est la direction que nous envisageons pour l’avenir de la finance, et c’est ce que nous construisons chez Bitget, la bourse universelle. »

Le lancement de preOPAI s’appuie sur le cadre plus large d’IPO Prime, dans lequel les actifs numériques sont structurés de manière à refléter les résultats économiques plutôt que la propriété directe d’actions. Cette approche, alliée à une émission via le partenaire réglementé Republic, permet à Bitget d’établir une base plus structurée pour l’exposition pré-IPO tokenisée, par rapport aux modèles de lancement de tokens classiques.

Au sein du modèle de bourse universelle de Bitget, IPO Prime continue d’étendre la portée de la plateforme tout au long du cycle de vie de l’investissement. Grâce à l’intégration des cryptomonnaies, des actifs traditionnels tokenisés et désormais des introductions en bourse pré-IPO au sein d’un système unique, UEX évolue pour permettre aux utilisateurs d’allouer leurs capitaux aux différentes étapes d’opportunité, plutôt que de les répartir sur des plateformes fragmentées.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget favorise l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associé à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain pour 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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