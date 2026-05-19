Habitat pour l’humanité Canada élit son conseil d’administration national lors de son assemblée générale annuelle

TORONTO, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat pour l'humanité Canada, la principale organisation nationale de propriété abordable au pays, a annoncé la composition de son conseil d’administration national lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme de bienfaisance tenue le 14 mai 2026 à Toronto.

Le conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada est composé de 15 bénévoles qui partagent la vision d’un monde où chacun a un chez-soi sûr et abordable. Ils apportent à l’organisme un éventail de compétences et d’expériences dans les domaines du logement, des affaires, du droit, de la gouvernance, de la technologie, des opérations, des finances et de la gestion des risques. Les candidats internes sont nommés par la fédération d’organisations locales d’Habitat.

Le conseil guidera l’organisme national alors qu’il amorce son nouveau plan stratégique triennal : Bâtir. Transformer. Inspirer. Ce plan représente la vision commune d’Habitat en tant que fédération nationale unifiée d’organismes locaux offrant à un plus grand nombre de familles partout au Canada des possibilités d’accession à la propriété sûres et abordables.

« Alors que la crise du logement continue de s’aggraver au Canada et à l’échelle mondiale, nous entrons dans une période marquée à la fois par des défis et des possibilités », a déclaré Pedro Barata, président et directeur général d’Habitat pour l’humanité Canada. « La passion profonde et l’expertise que les membres de notre conseil d’administration national apportent à l’organisation sont inestimables pour nous guider dans la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique, afin de soutenir la fédération nationale des Habitats locaux et de contribuer à façonner l’agenda national du logement. »

Habitat remercie les administrateurs sortants Ken Lancaster et Riccardo Trecroce, qui a occupé le poste de président du conseil d’administration national.

Administrateurs se joignant au conseil pour un mandat de trois ans :

Leah Myers

Leah Myers est une dirigeante chevronnée en politiques publiques qui possède un parcours éprouvé au cours de ses 30 années de carrière au sein du gouvernement de l’Ontario. Dans le cadre de divers postes de direction au sein de plusieurs ministères, elle a contribué à définir de nouvelles orientations stratégiques, dirigé des initiatives complexes et de grande envergure, et soutenu une prise de décision efficace. Elle met aujourd’hui ces compétences au service de divers projets à titre de consultante indépendante.

Leah est administratrice certifiée (ICD.D) et a mis à profit sa compréhension de la bonne gouvernance et de la prise de décision stratégique au sein de plusieurs conseils d’administration d’organismes sans but lucratif, en mettant l’accent sur la prise de décision fondée sur des données probantes, la gestion des risques et l’établissement de relations. Elle siège actuellement au conseil d’administration de l’Ombudsman des assurances de personnes (OAP), un service indépendant et impartial de règlement des différends destiné aux Canadiens.

Elle siège également au conseil d’administration du Michael Garron Hospital à Toronto, où elle préside son comité de surveillance du rendement et de la qualité. Elle est l’ancienne présidente de la Bruce Trail Conservancy, l’une des plus importantes fiducies foncières de l’Ontario et gardienne du sentier pédestre balisé le plus ancien et le plus long du Canada.

Bill Wright, nommé par Habitat pour l'humanité Île de Vancouver Nord

L’association de Bill avec Habitat Habitat pour l'humanité Île de Vancouver Nord a commencé en août 2019, alors qu’il agissait à titre de bénévole au sein du comité des finances. Il a été invité à se joindre au conseil d’administration en février 2020 et en a assuré la présidence de mai 2021 à mai 2026.

Bill a mené une carrière de 37 ans au sein de CIBC, où il a occupé une grande variété de postes auprès de la clientèle et de postes de direction dans huit collectivités réparties dans quatre provinces, en plus d’une affectation à l’international. La diversité des rôles et des lieux d’affectation lui a permis de développer une solide expertise en service à la clientèle, en ventes, en gestion du risque de crédit, en gestion de projets et en leadership, contribuant ainsi au service des clients et de l’organisation.

Bill est un membre actif d’un Rotary International dans six villes de l’Ouest canadien depuis 1987, et demeure membre du club de Courtenay, en Colombie-Britannique. Bill détient un baccalauréat ès arts en science politique de l’Université Western, ainsi qu’un baccalauréat en commerce de l’Université de Windsor

Administrateurs réélus pour un mandat de trois ans :

Kathleen Flynn

Kathleen possède plus de 30 ans d’expérience dans des fonctions juridiques et de gouvernance, ayant occupé le poste de conseillère juridique d’entreprise au sein du secteur canadien du commerce de détail et, auparavant, exercé en pratique privée du droit. Avant sa retraite, Kathleen occupait le poste de vice-présidente directrice, immobilier, conseillère juridique principale et secrétaire générale chez Indigo Books & Music, où elle soutenait les initiatives à l’échelle de l’entreprise et dirigeait les équipes des affaires juridiques et de l’immobilier pendant une période de transformation du secteur.

Kathleen a siégé à des conseils d’administration d’organismes sans but lucratif au sein de sa collectivité ainsi qu’au conseil d’administration de la Indigo Love of Reading Foundation, qui soutient des initiatives en littératie dans des écoles élémentaires sous-financées partout au Canada. Kathleen agit à titre de mentore auprès du programme Rise on Boards de FORA: Network for Change et continue de s’investir dans le mentorat auprès des étudiants et des personnes en début de carrière.

Kathleen détient un baccalauréat en droit de l’Université Queen’s, une maîtrise en droit de l’École de droit Osgoode Hall de l’Université York, ainsi que ladésignation ICD.D. Elle a occupé des postes d’enseignement à temps partiel à la Faculté de gestion de l’Université de Toronto ainsi qu’à l’École d’administration juridique et publique du Collège Seneca.

Craig Meeds, nommé par Habitat pour l'humanité Nouvelle-Écosse

Craig Meeds est chef, Conseils en gestion privée de patrimoine au Canada chez BMO Private Wealth. Il apporte à son équipe, présente d’un océan à l’autre, plus de 25 ans d’expérience en gestion de patrimoine, en leadership et en gouvernance organisationnelle. Tout au long de sa carrière, Craig a occupé des postes de haute direction dans les domaines de la gestion de placements, de l’assurance, de la planification et des fiducies.

Il siège actuellement à plusieurs conseils d’administration, où il contribue à la gouvernance à l’échelle nationale et à l’élaboration de stratégies à long terme. Il apporte aux travaux des conseils d’administration une approche rigoureuse et centrée sur l’humain, fondée sur la gestion des risques, la saine gestion du capital et la collaboration avec des parties prenantes diversifiées.

Craig détient le titre d’analyste financier agréé (CFA), est diplômé de Mount Allison University et a complété le programme du Securities Industry Institute à la Wharton School of Business.

Rachel O’Connor, nommée par Habitat for pour l'humanité Grand Vancouver

Rachel est associée chez Watson Board Advisors, un cabinet national de services-conseils en gouvernance Elle se consacre à la gouvernance des conseils d’administration des secteurs privé, public et sans but lucratif, ainsi qu’à la manière dont celle-ci façonne l’avenir des organisations. Rachel apporte également une attention particulière à la supervision exercée par les conseils d’administration en matière de gestion des talents, de rendement, de leadership, de culture organisationnelle et de diversité, équité et inclusion (DEI). Elle a siégé à des conseils d’administration, des conseils consultatifs et des comités spéciaux pour divers organismes, et siège actuellement au conseil d’administration de CODE, un organisme qui œuvre à l’échelle internationale pour faire progresser l’alphabétisation et les droits de la personne.

Rachel détient un baccalauréat en génie aérospatial, une maîtrise en génie mécanique ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires. Rachel détient également la désignation ICD.D.de l’Institute of Corporate Directors, est professionnelle agréée en ressources humaines et a fait partie du corps professoral de l’Institute of Corporate Directors ainsi que de The Directors College.

Administrateurs poursuivant leur mandat en cours :

Sidra Anjum, membre ex officio dans le cadre du programme Rise on Boards de FORA: Network for Change, Kimberley Cook, Leland Corbett, Jim Garner, David Hooper, Sharon Kuropatwa, Paul Mason, Corinna Mitchell-Beaudin, Mehdi Nezarati et Brad Peters.

Pour en savoir plus sur le conseil d’administration national, veuillez consulter : https://habitat.ca/fr/a-propos-de-nous/notre-equipe

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national composé d’organismes Habitat locaux présents dans toutes les provinces et dans le Nord. Grâce à la construction et à la rénovation innovantes de maisons, au financement, à la formation professionnelle et à la défense des droits, nous rassemblons les gens pour construire des maisons, des communautés et de l’espoir. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l'humanité international, un organisme à but non lucratif de premier plan œuvrant dans plus de 60 pays. Pour en savoir plus, visitez le site habitat.ca et suivez @HabitatCanada.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Whitney Rodricks

Directrice principale, Communications, Habitat pour l’humanité Canada

wrodricks@habitat.ca

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