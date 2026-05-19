Et si vous deveniez Adepte cet été? Le Choix du Président dévoile son journal Trouvailles PC🅫 de l’été, rempli de saveurs audacieuses et d’inspiration estivale infinie que vous ne voudrez pas manquer

MONTRÉAL, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Être Adepte, c’est goûter au plaisir de la découverte et baigner dans cette énergie qui nous pousse à vouloir savoir ce qui se trame en cuisine. Chez le Choix du Président, on poursuit sans relâche notre quête de nouvelles saveurs. Notre objectif? Faire de cet été le plus savoureux jamais connu.

« L’été commence maintenant, et cette année, on n’a ménagé aucun effort », déclare Mary MacIsaac, VPE et cheffe du marketing chez Les Compagnies Loblaw Limitée. « Le journal Trouvailles PCMD de l’été présente notre collection la plus excitante à ce jour, remplie de nouvelles saveurs audacieuses, élaborées avec soin, testées sans fin et poussées plus loin. Une idée en a inspiré une autre, et avant même qu’on s’en rende compte, on avait créé quelque chose de vraiment spécial : des saveurs estivales incontournables. »

« On est toujours à la recherche de la prochaine bouchée exceptionnelle », ajoute MacIsaac. « Des produits qui ont pris des années à perfectionner, comme notre Burger de poulet jerk PCMD, jusqu’aux ingrédients frais, sélectionnés à la main, avec soin et cultivés selon nos normes PCMD rigoureuses, chaque détail compte. »

Et puisqu’on parle d’audace, on a tellement de Coups de cœur PCMD qu’on avait eu du mal à choisir lequel était le plus digne de paraître sur la convoitée couverture du journal… on en a donc présenté plusieurs. Pour la première fois dans l’histoire du journal Trouvailles, le Choix du Président dévoile quatre pages couverture! Êtes-vous plus du type burger ou hot-dog? Dessert ou fruits frais? Collectionnez-les toutes et débattez-en pour découvrir laquelle mérite les honneurs. Peu importe votre camp, une chose est certaine : l’été appartient aux Adeptes.



Souvenirs en devenir

Transformer les moments simples de la vie en souvenirs d’été inoubliables

Mettez du nouveau sur le gril avec la Roue à griller aux crevettes PC MD . Choisissez entre la saveur Chili croustillant avec extrait de poivre de Sichuan ou la classique Ail et fines herbes . Glissez-les sur le gril, laissez-les grésiller, puis servez-les directement dans le plateau pour des bouchées qui laisseront tout le monde bouche bée.

. Choisissez entre la saveur avec extrait de poivre de Sichuan ou la classique . Glissez-les sur le gril, laissez-les grésiller, puis servez-les directement dans le plateau pour des bouchées qui laisseront tout le monde bouche bée. Savourez les fruits et légumes en plein cœur de l’été et faites de chaque occasion une célébration avec les Tomates cultivées en serre PCMD. Bon nombre de nos tomates sont cultivées à Leamington, en Ontario, où se trouvent les plus grandes serres en Amérique du Nord pour offrir une saveur exceptionnelle tout au long de l’année.





Escapades gourmandes

Partez à la découverte de saveurs et d’accessoires PCMD qui vous aideront à aller plus loin que jamais.

Les Croustilles Saveurs du monde PC MD célèbrent les saveurs les plus emblématiques du Canada, de l’est à l’ouest. Croquez à pleine dents les saveurs César épicé, Sandwich au bacon enrobé de semoule de maïs, Poutine et Donair d’Halifax . Faites de pommes de terre entièrement canadiennes, ces croustilles sont un délicieux clin d’œil qu’il n’y a vraiment rien de meilleur que les saveurs de chez soi.

célèbrent les saveurs les plus emblématiques du Canada, de l’est à l’ouest. Croquez à pleine dents les saveurs et . Faites de pommes de terre entièrement canadiennes, ces croustilles sont un délicieux clin d’œil qu’il n’y a vraiment rien de meilleur que les saveurs de chez soi. Gril de table parfaitement portatif PCMD - Un barbecue aux performances digne d’un grand format qui vous suit partout. Il comprend un plateau de préparation et un couvercle qui sert aussi de planche à découper en bambou de qualité alimentaire. Peu importe où vous allez, une destination délicieuse vous attend.





Bien-être bien dosé

Des petits choix santé qui font du bien et qui ont bon goût, et des saveurs qui donnent un petit boost de plaisir, pas de culpabilité.

Les crèmes glacées Bar laitier PC MD renouent avec l’esprit rétro des bars laitiers d’autrefois, sans arômes artificiels ni colorants synthétiques. Faites de produits laitiers 100 % canadiens, laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs telles que : Tourbillon-arc-en-ciel, Pâte à biscuit et Pina Colada .

renouent avec l’esprit rétro des bars laitiers d’autrefois, sans arômes artificiels ni colorants synthétiques. Faites de produits laitiers 100 % canadiens, laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs telles que : . Que ce soit avec ses sodas sans sucre ou ses eaux pétillantes variées, PCMD aime vous éblouir avec ses bulles. Découvrez l’Eau pétillante aromatisée au fruit de la passion et goyave Menu BleuMC PCMD : un petit goût acidulé, tropical et une touche de fraîcheur à chaque gorgée pétillante.





Découvrez le journal Trouvailles PCMD de l’été complet qui présente des nouveautés innovantes, des recettes et des idées toutes fraîches, ainsi qu’une expérience immersive sur l’appli PC OptimumMC et le site des bannières qui lui donnent vie. Les produits sont également offerts dans les magasins participants, y compris les magasins Maxi, Provigo et Pharmaprix au Québec et Real Canadian Superstore, No Frills, Your Independent Grocer, Real Atlantic Superstore, Loblaws, Zehrs, Fortinos, Valu-Mart, magasins Dominion de Terre-Neuve-et-Labrador et Shoppers Drug Mart ailleurs au pays.

Les membres PC OptimumMC peuvent profiter d’encore plus de valeur tout l’été grâce à des offres et à des récompenses exclusives sur les produits PCMD en vedette.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d’être de Loblaw, Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l’avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

Pour toute information, veuillez communiquer avec pr@loblaw.ca.

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