Au Québec, Vema Hydrogène et CHARBONE bâtissent une chaîne d’approvisionnement en hydrogène pour répondre à la demande de gaz du puits jusqu’à l’industrie, et réduire les coûts de transport

QUÉBEC, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vema Hydrogen annonce aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente (MOU) avec Charbone Corporation pour développer un nouveau projet de production et de traitement d’hydrogène au Québec. « The site adds a valuable new resource for the region's merchant industrial gas customers and strengthens the broader supply chain ». Le site offrira une nouvelle source d’approvisionnement pour les clients industriels de gaz marchands de la région et renforcera l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Le protocole d’entente combine la production d’Engineered Mineral Hydrogen (EMH) de Vema avec les capacités de purification, de compression et de distribution de Charbone afin de répondre à la demande croissante de la clientèle industrielle de Charbone.

En misant sur la position stratégique du Québec comme pôle régional de l’hydrogène, le partenariat établit les bases d’une chaîne d’approvisionnement intégrée « du puits au marché ». La concentration de la demande industrielle dans la province et la proximité des principaux réseaux de transport réduisent les distances de livraison et les coûts logistiques, faisant du Québec une géographie hautement efficace pour la production et la distribution d’hydrogène. La conception du projet permettra également à Vema de s’étendre vers des marchés émergents tels que les carburants maritimes et aériens à faible teneur en carbone, les e‑carburants et la production d’électricité — des segments où les capacités de purification et de distribution de CHARBONE peuvent s’intégrer à plusieurs étapes de la chaîne de valeur.

“Le marché exige des gaz industriels à haute valeur ajoutée, et nos clients ont besoin d’un approvisionnement plus propre et plus fiable. En jumelant l’alimentation EMH de Vema à nos capacités de purification et de distribution, nous renforçons la position du Québec comme pôle régional de l’hydrogène de nouvelle génération”, a déclaré Dave Gagnon, chef de la direction de Charbone Corporation.

À la suite de l’achèvement des forages et du lancement des opérations pilotes au Québec, cette entente marque une nouvelle étape dans l’accélération du développement commercial de Vema. Elle élargit le pipeline commercial de l’entreprise vers la distribution de gaz industriels, les e‑carburants et la mobilité propre, alors que Vema prépare le déploiement de sa technologie sur le marché.

“Dans les marchés à forte valeur — des carburants aériens et maritimes aux gaz industriels — la demande pour l’hydrogène à faible teneur en carbone de Vema est exceptionnelle. Plus que jamais, nous avons besoin de circuits de distribution pour livrer ces carburants propres”, a affirmé Pierre Levin, chef de la direction de Vema Hydrogen.

À propos de Vema Hydrogen

Vema Hydrogen est un producteur d’hydrogène à faible teneur en carbone qui propose une nouvelle voie vers un avenir énergétique propre. « The company's unique technology, Engineered Mineral Hydrogen, harnesses naturally occurring chemical reactions below the Earth's surface to produce high-purity hydrogen ». En appliquant les sciences géologiques pour réduire les risques de production et assurer un rendement prévisible et compétitif, Vema fait de l’hydrogène propre une solution viable pour les besoins énergétiques industriels à grande échelle et pour la production d’électricité de base.

Plus d’information : https://www.vema.earth/

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