Troilus étend la découverte à haute teneur de West Rim avec 2,92 g/t d’équ.-or sur 19 m à l’extérieur de la ressource actuelle et à moins de 200 m de la fosse de réserves

MONTRÉAL, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les premiers résultats de la zone West Rim (« West Rim ») dans le cadre de son programme d’exploration 2026 en cours (voir le communiqué de presse du 31 mars 2026 ) à son projet cuivre-or Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada.

Le programme de forage désormais complété à West Rim faisait suite à la découverte de cette nouvelle zone en 2024, identifiée à moins de 200 mètres de la fosse North Reserve définie dans l’étude de faisabilité 2024 de la Société (voir le communiqué du 14 mai 2024 ). Les plus récents travaux de forage ont permis d’étendre considérablement et de renforcer la découverte initiale, avec certains des meilleurs intercepts teneur-épaisseur à proximité des fosses observés à ce jour à Troilus.

Tous les intercepts rapportés demeurent entièrement à l’extérieur de l’estimation actuelle des ressources minérales, tout en étant situés à proximité immédiate des infrastructures et des secteurs miniers prévus dans l’étude de faisabilité 2024.

Les résultats d’analyse de plusieurs trous du programme de forage de West Rim sont toujours en attente. Toutes les teneurs sont non coupées, et les épaisseurs vraies représentent approximativement de 75 % à 90 % des longueurs forées.

Faits saillants des intercepts à West Rim (voir Figure 1) :

2,92 g/t d’équivalent-or (“d’équ.-or”) (2,69 g/t Au, 3,24 g/t Ag, 0,03 % Cu) sur 19 m, incluant 7,82 g/t d’équ.-or (7,76 g/t Au, 3,66 g/t Ag, 0,01 % Cu) sur 5 m à partir de 99 m en profondeur dans le trou WR-26-016 .



(2,69 g/t Au, 3,24 g/t Ag, 0,03 % Cu) (7,76 g/t Au, 3,66 g/t Ag, 0,01 % Cu) à partir de 99 m en profondeur dans le trou . 1,97 g/t d’équivalent-or (“d’équ.-or”) (1,94 g/t Au, 1,22 g/t Ag, 0,01 % Cu) sur 20 m, incluant 5,96 g/t d’équ.-or (5,92 g/t Au, 2,1 g/t Ag, 0,01 % Cu) sur 6 m à partir de 48 m en profondeur dans le trou WR-26-019.





Justin Reid chef de la direction de Troilus, a déclaré : « Située à proximité immédiate de nos fosses de réserves planifiées, West Rim s’impose rapidement comme l’une des découvertes à proximité de la mine les plus prometteuses réalisées à Troilus au cours des dernières années. Les plus récents forages ont largement surpassé les intercepts de découverte initialement annoncés en 2024 et ont livré certains des meilleurs résultats teneur-épaisseur jamais obtenus près des fosses sur la propriété. Ce qui rend ces résultats particulièrement intéressants, c’est que la minéralisation demeure entièrement à l’extérieur de l’estimation actuelle des ressources tout en étant située à moins de 200 mètres des fosses de réserves définies dans notre étude de faisabilité 2024. Ce type de découverte à haute teneur et près de la surface pourrait avoir une incidence positive sur le projet au fil du temps, tout en renforçant le potentiel à l’échelle du district qui continue d’émerger sur l’ensemble de la propriété Troilus. »

Forage à West Rim

West Rim a été découverte initialement en 2024 dans le cadre de travaux de forage d’exploration à proximité de la mine visant une stratigraphie sous-explorée située à l’ouest de la fosse North Reserve. La découverte a mis en évidence le potentiel du secteur ouest de l’intrusion de Troilus, une zone historiquement peu forée malgré sa proximité des fosses de réserves planifiées et des infrastructures existantes.

La plus récente phase de forage a permis d’étendre et de renforcer la minéralisation identifiée lors du programme initial de découverte, incluant plusieurs intercepts à haute teneur surpassant largement le trou de découverte original ayant retourné 1,37 g/t d’équ.-or sur 11 mètres, annoncé en mai 2024.

Le trou WR-26-016 a retourné 2,92 g/t d’équ.-or sur 19 mètres, incluant 7,82 g/t d’équ.-or sur 5 mètres, représentant à ce jour le meilleur intercept obtenu à West Rim en termes de teneur linéaire (teneur multipliée par l’épaisseur). L’intercept prolonge la minéralisation à haute teneur au nord des forages précédents et demeure encaissé dans une séquence volcanique fortement cisaillée et altérée, localement recoupée par des dykes felsiques porphyriques.

La minéralisation est associée à des bandes de pyrite et pyrrhotite semi-massives avec présence locale de sphalérite. L’altération se présente sous forme de bandes de séricite parallèles à la foliation avec enrichissement en chlorite et grenat dans le mur inférieur de la zone minéralisée (voir Figure 2). La minéralisation est interprétée comme étant de nature volcanogène et continue de démontrer le potentiel de zones à haute teneur au sein du système.

L’ensemble de la tendance minéralisée de West Rim demeure à l’extérieur de l’estimation actuelle des ressources minérales présentée dans l’étude de faisabilité 2024, malgré sa localisation à moins de 200 mètres de la fosse North Reserve.

Le trou WR-26-019 a retourné 1,97 g/t d’équ.-or sur 20 mètres, incluant 5,96 g/t d’équ.-or sur 6 mètres, et a permis de prolonger davantage la minéralisation à haute teneur au nord du trou WR-26-016. Les plus récents forages continuent de surpasser les travaux historiques réalisés dans le secteur et appuient le potentiel de découvertes additionnelles à haute teneur dans le corridor élargi de West Rim.

De plus, le trou WR-26-023 a retourné 0,71 g/t d’équ.-or sur 26 mètres, incluant 2,54 g/t d’équ.-or sur 4 mètres, à partir du trou le plus au nord foré jusqu’à maintenant le long de la tendance West Rim, indiquant que la zone demeure ouverte vers le nord.

Prochaines étapes

Les résultats d’analyse de plusieurs trous complétés dans le cadre de la première phase du programme de forage 2026 à West Rim sont toujours en attente. Une fois tous les résultats reçus, la Société prévoit concevoir et exécuter une deuxième phase de forage en 2026 visant à poursuivre l’expansion de l’empreinte minéralisée et à cibler des zones à plus haute teneur au sein du système.

À ce jour, une minéralisation importante a été identifiée sur une tendance de plus d’un kilomètre à West Rim, avec peu de forage réalisé vers le sud et en profondeur. La majorité des trous complétés jusqu’à maintenant ont testé la zone à moins de 75 mètres de profondeur verticale, le trou le plus profond ayant testé la minéralisation jusqu’à environ 185 mètres de profondeur verticale.

La continuité, la teneur et la proximité de la minéralisation par rapport à la fosse North Reserve continuent de soutenir le potentiel émergent de scénarios de développement à ciel ouvert et souterrain à West Rim.





Figure 1. Carte en plan illustrant l’emplacement des trous de forage par rapport à la fosse North Reserve:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43a0bd6f-b68a-4798-aad3-4e2c5f9d5d9d/fr







Figure 2. Photos de carottes du trou WR-26-016 illustrant l’intersection minéralisée:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b5e4e76-7711-48f2-8b2f-ab621caf1d46/fr



Table 1. Résultats de forage de West Rim

Trou De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Teneur en Au (g/t) Teneur en Cu

(%) Teneur en Ag

(g/t) Teneur en

Équ.-or (g/t) WR-26-016 37 42 5 0,27 0,01 0,50 0,29 99 118 19 2,83 0,03 3,05 2,92 incl. 99 100 1 6,30 0,01 2,40 6,34 incl. 104 105 1 5,82 0,00 1,40 5,84 incl. 110 115 5 7,76 0,01 3,66 7,82 incl. 113 115 2 15,30 0,01 5,15 15,37 WR-26-017 41 53 12 0,62 0,01 1,11 0,65 incl. 44 46 2 2,37 0,02 1,85 2,42 WR-26-019 48 68 20 1,94 0,01 1,22 1,97 incl. 60 66 6 5,92 0,01 2,10 5,96 incl. 63 65 2 15,49 0,01 3,50 15,54 WR-26-020 62 72 10 0,36 0,01 1,06 0,40 incl. 63 64 1 1,67 0,00 0,50 1,68 WR-26-022 9 27 18 0,48 0,01 1,00 0,50 incl. 15 16 1 1,32 0,00 1,00 1,34 incl. 26 27 1 5,25 0,03 2,20 5,32 WR-26-023 16 42 26 0,68 0,01 1,70 0,71 incl. 19 20 1 4,39 0,02 1,50 4,43 incl. 38 42 4 2,48 0,01 3,98 2,54



* Équivalent-or = teneur en Au + 1,5107 × teneur en Cu + 0,0119 × teneur en Ag

Assurance et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de calibre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée pour analyse au laboratoire ALS, un laboratoire commercial certifié, tandis que l’autre moitié a été conservée à des fins de vérification, de contre-analyses et de référence future. Un programme rigoureux d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’insertion d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon blanc dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon une méthode standard de concassage visant un passage à 85 % sous 75 microns sur une fraction de 500 g. Les échantillons ont été analysés par pyroanalyse 1-AT (30 g) avec finition par absorption atomique, et lorsque les résultats dépassaient 3,5 g/t d’or, les analyses ont été reprises avec une finition gravimétrique. Pour les échantillons AQ/CQ, une pyroanalyse de 50 g a été réalisée. En plus de l’or, le laboratoire ALS a effectué une analyse multiélémentaire ME-ICP61 portant sur 33 éléments par digestion à quatre acides ICP-AES.

Expertise d’une personne qualifiée



Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l’équ.-or

Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes des ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, AuEq = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag; pour la fosse J, AuEq = Au + 1,5107 × Cu + 0,0119 × Ag; pour la fosse SW, AuEq = Au + 1,6823 × Cu + 0,0124 × Ag; et pour la fosse X22, AuEq = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag. L’AuEq a été calculé en utilisant des prix des métaux de 1 850 $ US/oz Au, 4,25 $ US/lb Cu et 23,00 $ US/oz Ag.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence des résultats de forage sur la Société; les plans de développement; la possibilité d’accroître l’envergure du projet; le positionnement du projet comme projet minier d’envergure en Amérique du Nord; le potentiel de développement et l’échéancier du projet; l’estimation des ressources et réserves minérales; la réalisation des estimations des ressources et réserves minérales; le calendrier et le volume des travaux d’exploration futurs estimés; les coûts des activités futures; les dépenses en capital et d’exploitation; le succès des activités d’exploration; la capacité anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de son expertise technique et de l’appui des communautés locales; le calendrier et le volume des travaux d’exploration futurs estimés; ainsi que les résultats anticipés du programme de forage 2026 de la Société et leur incidence possible sur la taille potentielle de l’estimation des ressources minérales. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « projette », « entend », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou encore « croit », ainsi qu’à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront », « pourraient être pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon significative de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment : les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que le ou les programmes d’exploration de la Société mèneront à une augmentation des ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources et réserves minérales; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent en grande partie sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et des autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement pour le développement du projet; les incertitudes et les risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, dans ses rapports techniques et dans ses autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca . Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43a0bd6f-b68a-4798-aad3-4e2c5f9d5d9d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b5e4e76-7711-48f2-8b2f-ab621caf1d46/fr