Foncière 7 Investissement: Communiqués de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 9 juin 2026

Paris, le 19 mai 2026

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte

du 9 juin 2026

La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article R.22-10-23 du Code de Commerce.

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique "communiqués et informations réglementées".

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT

Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros

55 rue Pierre Charron - 75008 PARIS - 486 820 152 RCS PARIS

Pièce jointe