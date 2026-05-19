Foncière 7 Investissement: Communiqués de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 9 juin 2026

Paris, le 19 mai 2026
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte
du 9 juin 2026
La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article R.22-10-23 du Code de Commerce.
Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique "communiqués et informations réglementées".
FONCIERE 7 INVESTISSEMENT
Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros
55 rue Pierre Charron - 75008 PARIS - 486 820 152 RCS PARIS
Pièce jointe