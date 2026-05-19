Bitget fait son entrée sur le marché mexicain grâce à ses enregistrements auprès du SAT et de l’UIF

VICTORIA, Seychelles, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a finalisé avec succès les principaux enregistrements nécessaires pour opérer dans le cadre réglementaire actuel des actifs virtuels au Mexique. Grâce à ces démarches, Bitget entend désormais renforcer son expansion en Amérique centrale et en Amérique latine, le Mexique représentant l’un des marchés les plus stratégiques pour l’entreprise.

Bitget a obtenu l’enregistrement des activités vulnérables auprès du Service de l’administration fiscale du Mexique (SAT), et a également finalisé son enregistrement auprès de l’Unité de renseignement financier mexicaine (UIF). Ensemble, ces autorisations placent Bitget parmi les premières plateformes mondiales à avoir complété ce processus au Mexique, consolidant ainsi sa position sur l’un des marchés crypto les plus dynamiques de la région.

Le Mexique est devenu un marché prioritaire pour les plateformes d’actifs numériques, alors que l’intérêt pour les cryptomonnaies continue de progresser dans le pays. Pour Bitget, le Mexique constitue déjà l’un de ses plus importants marchés en Amérique centrale et en Amérique latine, ainsi qu’une priorité stratégique régionale. La taille du marché, l’augmentation de l’intérêt des utilisateurs et le rôle du pays dans l’écosystème financier régional en font un pilier clé de la stratégie d’expansion à long terme de l’entreprise.

« L’évolution de la réglementation crypto dépend constamment du contexte local, et chaque marché exige une compréhension précise des règles nationales ainsi que du fonctionnement du système financier local », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « En suivant cette approche au Mexique, Bitget construit un modèle favorisant une croissance responsable et ouvre davantage d’opportunités de collaboration avec les banques et institutions financières, dont les partenariats deviennent essentiels pour se développer sur des marchés variés. »

Ces enregistrements renforcent la capacité de Bitget à servir le marché mexicain dans le respect du cadre réglementaire actuel du pays, devenu plus clair à la suite de réformes récentes ayant renforcé les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) liées aux activités sur actifs virtuels.

Cette expansion intervient alors que Bitget poursuit sa croissance sur des marchés où la demande des utilisateurs et les avancées réglementaires évoluent dans le même sens. En Amérique latine, cette tendance devient de plus en plus visible, à mesure que les utilisateurs recherchent des plateformes d’actifs numériques adoptant une approche sérieuse et pragmatique de la conformité locale. Le Mexique devrait jouer un rôle central dans cette évolution, tant par la taille de son marché intérieur que par son influence dans l’ensemble de la région.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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Note de la rédaction

L’enregistrement de Bitget au Mexique place l’entreprise dans une position réglementaire solide sur ce marché. D’après les informations publiques actuellement disponibles, seules quelques grandes plateformes internationales ont obtenu les mêmes enregistrements, faisant de Bitget l’une des rares plateformes mondiales à avoir mené à bien ce processus au Mexique.

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