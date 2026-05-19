BEYOND Developments et Paris Saint-Germain donnent vie au maillot domicile 2026–27 dans le cadre d’un partenariat historique avec Marco Verratti à Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la croisée du football, de la mode et de la culture mondiale, les champions d’Europe en titre du Paris Saint-Germain (PSG) et BEYOND Developments ont présenté un événement exclusif en présence de Marco Verratti, l’un des milieux de terrain les plus titrés de l’histoire du PSG, célébrant un partenariat emblématique fondé sur la culture, le design et une ambition commune de connecter les peuples à travers le monde.

L’événement a réuni une sélection de créatifs, de médias et de personnalités culturelles afin de découvrir le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026–27, dans un cadre où les grands moments internationaux trouvent naturellement leur résonance.

Plus tôt cette année, BEYOND Developments a été annoncé comme Partenaire Premium Officiel de Manche du Club jusqu’en 2029, marquant le début d’une collaboration à long terme entre deux marques d’envergure mondiale. Ce partenariat s’articule autour du concept « Two Cities. One Soul » (« Deux villes. Une seule âme »), reflétant un état d’esprit partagé entre Paris et Dubaï, fondé sur l’ambition, la créativité et l’influence culturelle ; deux villes qui continuent de façonner la manière dont le monde vit le sport, le design et l’art de vivre contemporain.

Organisée à la galerie de vente de BEYOND, située à Dubai Maritime City, cette expérience a donné vie au partenariat et au nouveau maillot à travers une mise en scène mêlant narration, design et atmosphère immersive. La présence de Verratti a créé un lien fort entre l’héritage du Club et son public international. Les invités ont également pu échanger directement avec lui et découvrir comment l’identité du football dépasse largement le cadre du terrain.

Lors de cet événement, les invités ont eu l’opportunité de découvrir le nouveau maillot, dévoilé dimanche à l’occasion de la victoire du PSG contre Brest. Ce maillot bleu roi, orné d’une large bande centrale rouge et blanche, rend un vibrant hommage aux supporters du Club, d’hier et d’aujourd’hui, et sera fièrement porté par les joueurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

«Le Paris Saint-Germain fera toujours partie de ce que je suis, peu importe où ma carrière me mènera», a déclaré Verratti, le milieu de terrain italien qui a évolué pendant 11 saisons au PSG entre 2012 et 2023 et a aidé le club à atteindre sa première finale européenne en 2020. « Voir aujourd’hui le club célébré ici à Dubaï, à travers un partenariat qui reflète tout ce que représente le PSG – l’ambition, la beauté, la communauté, les émotions – est quelque chose dont je suis fier de faire partie.»

Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain, a ajouté : « La culture du football est aujourd’hui plus mondiale et interconnectée que jamais, créant des ponts entre les communautés et redéfinissant la manière dont les gens se connectent les uns aux autres. Avec BEYOND comme Partenaire Premium Officiel de Manche, ce partenariat incarne pleinement cette vision en créant des moments comme celui-ci, qui réunissent ces univers de manière significative et élégante. Le football appartient partout où les gens osent rêver, et aujourd’hui à Dubaï, cette conviction s’exprime pleinement.»

«Le football est bien plus qu’un sport. Dans chaque coin du monde, il représente l’émotion, l’identité et le lien humain ; à bien des égards, il est devenu un langage universel qui rassemble les peuples », a affirmé Adil Taqi, PDG de BEYOND Developments. « Ce sentiment universel de connexion correspond parfaitement à ce que nous défendons chez BEYOND. En tant que marque née à Dubaï, nous sommes inspirés par la vision et le leadership d’une ville qui a montré au monde ce que l’ambition, l’ouverture et la confiance en l’avenir peuvent accomplir. Notre partenariat avec le PSG reflète également ces valeurs ainsi que la capacité de rassembler les gens à travers des expériences créant un véritable sentiment d’appartenance. »

Avec une communauté mondiale de plus de 500 millions de fans, le Paris Saint-Germain continue d’étendre son influence bien au-delà du football, en engageant ses audiences à travers des expériences culturelles, lifestyle et événementielles. Ensemble, BEYOND Developments et le Paris Saint-Germain démontrent que les partenariats les plus puissants ne reposent pas uniquement sur la visibilité, mais sur une conviction commune : les lieux que nous habitons et les moments que nous vivons doivent nous inspirer et nous émouvoir. C’est cette vision qui fait avancer cette collaboration.

À PROPOS DU PARIS SAINT-GERMAIN

Fondé en 1970 et vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA en 2025, le Paris Saint-Germain est le club le plus titré de France et une référence du football européen. Depuis 2011, sous l’impulsion de Qatar Sports Investments (QSI), il s’est imposé comme une institution omnisports de premier plan (football masculin et féminin, handball, judo, esports), portée par des valeurs d’excellence, de collectif et de dépassement de soi. Dans cette dynamique, le Club a franchi en 2024 une étape majeure de son développement sportif avec l’inauguration du Campus Paris Saint-Germain, un complexe ultramoderne situé à Poissy.

Profondément ancré à Paris, le Paris Saint-Germain puise dans l’énergie créative de la capitale et participe au rayonnement de cette dernière à l’international, avec une présence dans près d’une centaine de pays et une communauté de 500 millions de fans. À la fois institution engagée auprès de ses territoires et de ses communautés, et marque globale en mouvement, le Club développe un modèle unique, à la croisée du sport, de la culture et du lifestyle, qui en fait le Club de la Nouvelle Génération.

A PROPOS DE BEYOND DEVELOPMENTS

BEYOND Developments est une marque immobilière audacieuse et visionnaire, incarnant la nouvelle génération du marché immobilier aux Émirats arabes unis. Ancrée dans l’excellence du design et guidée par la conviction que la nature et le bien-être sont au cœur de l’art de vivre moderne, BEYOND crée des destinations en bord de mer où architecture, paysage et lifestyle s’harmonisent.

Chaque projet est conçu comme un récit vivant, destiné à susciter l’émotion, créer des connexions durables et sublimer le quotidien. Guidée par cinq piliers fondamentaux — des emplacements d’exception, une architecture fluide, des communautés centrées sur l’humain, une excellence inclusive et la nature comme infrastructure — BEYOND façonne des environnements durables, inspirants et fidèles à une vision audacieuse de la vie contemporaine.

Contact :

Wael.sarieddine@beyondproperties.ae

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8af3f67c-5b55-4d5e-8c09-e27ab13b6ae0

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3df386f2-fa15-4977-bd63-2ac0e2ef8fe9