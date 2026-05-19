Cementation et Terra Nova Technologies annoncent la conclusion de leur transition stratégique de propriété

NORTH BAY, Ontario, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La transition stratégique de propriété de Cementation et Terra Nova Technologies (TNT) a été conclue, renforçant leur position vers une croissance continue et une fourniture continue de solutions minières de haute qualité à travers leurs activités internationales. La nouvelle structure de propriété place le groupe dans une position beaucoup plus résiliente, soutenue par un important apport de capitaux de la part d’investisseurs institutionnels majeurs ayant une vision stratégique claire à long terme.

Ce processus, entamé en juin 2025, établit une nouvelle structure de propriété qui soutient la collaboration et les synergies entre Cementation Americas, Cementation Africa et TNT tout en préservant leurs activités distinctes et en renforçant un engagement commun envers la sécurité, l’innovation, le rendement et l’exécution des projets. Le groupe continue d’accorder une grande importance au soutien de ses clients et de son personnel, en particulier durant cette transition, et demeure bien positionné pour servir les principales sociétés minières tout en étant un employeur de premier plan de talents qualifiés dans l’industrie minière.

« Cette conclusion de la transition marque une étape importante pour Cementation, a déclaré Japie du Plessis, directeur général de Cementation Africa. Cela nous permet de mieux cibler nos efforts, de renforcer notre compétitivité et d’accroître notre capacité à évoluer avec nos clients en approfondissant notre expertise et en développant nos capacités opérationnelles. »

La nouvelle structure favorise une approche plus ciblée des services miniers souterrains tout en améliorant l’harmonisation entre l’ingénierie, la construction et l’exploitation. Ensemble, ces éléments permettent d’obtenir des résultats de projet cohérents et un rendement de production optimisé pour les clients. Les activités se poursuivront sans interruption, sans modification des équipes de projet, des relations avec les clients ni des engagements relatifs aux projets.

« Cette évolution fait progresser notre façon d’opérer dans toutes nos régions tout en préservant les atouts de chaque activité, a déclaré Eric Smith, directeur général de Cementation Americas. En plaçant nos collaborateurs au cœur de tout ce que nous faisons, nous sommes en mesure de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients, tout en favorisant la collaboration et en apportant une plus grande valeur ajoutée à nos partenaires grâce à une organisation plus connectée et plus performante. »

La nouvelle structure de propriété soutient également la croissance de Terra Nova Technologies dans le domaine des produits et systèmes de manutention de matériaux fiables et rentables pour les projets miniers.

« Le fait de jouer un rôle clé dans cette structure redéfinie nous permet de développer nos produits innovants de concassage, de transport et d’empilage, ainsi que nos capacités complètes d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (IAC), tout en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires de Cementation afin de créer une plus grande valeur pour nos clients, a déclaré Steve Kou, directeur général de Terra Nova Technologies. Il existe des bases solides sur lesquelles construire et un véritable élan dans la manière dont nous avançons ensemble. Nous sommes bien équipés pour fournir des solutions plus intelligentes, plus efficaces et plus durables. »

Soutenues par des investissements de capitaux à long terme, Cementation et TNT développent leurs capacités techniques et augmentent leurs capacités de production afin de répondre à la demande croissante liée aux minéraux critiques et au développement des infrastructures mondiales.

Les entreprises restent concentrées sur la fourniture de solutions à valeur ajoutée tout au long du cycle de vie des projets miniers, en mettant l’accent sur la sécurité, l’excellence opérationnelle et les partenariats de longue date.

Cementation et TNT tiennent à remercier Differential Capital pour son soutien tout au long de cette transition. Les entreprises reconnaissent également la contribution de Red Inc. à ce processus.

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