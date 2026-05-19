Citytv commande la quatrième saison du drame populaire canadien Law & Order Toronto: Criminal Intent et annonce que Luke Kirby jouera le rôle d’un nouveau détective

– L’acteur Luke Kirby, gagnant d’un prix Emmy® (La fabuleuse Mme Maisel, La dernière chose qu’il m’a dite, Étoile), se joint à la série dramatique canadienne numéro 1 de la télévision* en tant que sergent-détective John Darcy –

– Le tournage de la saison 4 de Law & Order Toronto: Criminal Intent est en cours à Toronto et la série devrait être diffusée en première sur Citytv cet automne –

Regardez-la en ligne sur Citytv+

Téléchargez les ressources

TORONTO, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’acteur Luke Kirby, gagnant d’un prix Emmy®, se joint à la distribution de Law & Order Toronto: Criminal Intent pour la saison 4, qui sera de retour cet automne sur Citytv. La série est produite par Lark Productions et Cameron Pictures Inc., en association avec Universal International Studios, une division de Universal Studio Group, et Citytv, une filiale de Rogers Sports & Média. La série primée mettra en vedette Luke Kirby dans le rôle du sergent-détective John Darcy, un nouveau personnage appelé à quitter l’unité des armes à feu et des gangs pour faire équipe avec la sergente-détective Frankie Bateman (interprétée par Kathleen Munroe) dans l’unité des homicides.



Luke se joint à la prochaine saison aux côtés des membres de la distribution qui seront de retour : Kathleen Munroe (la sergente-détective Frankie Bateman), Karen Robinson (l’inspectrice Vivienne Holness), K. C. Collins (le sous-procureur de la Couronne Theo Forrester), Nicola Correia-Damude (la pathologiste Dre Lucy Da Silva) et Araya Mengesha (l’expert technique Mark Yohannes).

« Dès que nous avons commencé à imaginer ce nouveau chapitre, Luke s’est imposé comme le choix idéal. Il apporte une vive intelligence et une profondeur émotionnelle qui correspondent parfaitement au type de narration qui fait la réputation de Law & Order Toronto: Criminal Intent, a déclaré Tassie Cameron, productrice déléguée chez Cameron Pictures. Son jeu est crédible, imprévisible et profondément ancré dans son personnage, ce qui fait du détective Darcy une présence immédiate et fascinante au sein de notre équipe. C’est un immense plaisir de l’accueillir dans la série. »

Acteur de renom au cinéma, à la télévision et au théâtre, Luke a remporté le prix Emmy du meilleur acteur invité dans une série comique pour son rôle de Lenny Bruce dans La fabuleuse Mme Maisel. Plus récemment, il a donné la réplique à Jennifer Garner dans la série télévisée La dernière chose qu’il m’a dite, diffusée sur Apple TV+. Auparavant, Luke Kirby tenait le rôle principal dans Étoile, pour Amazon, et a joué dans Le Silence de Mélodie, pour Disney+, ainsi que dans la série de HBO, La 42e.

« La réaction enthousiaste du public à Law & Order Toronto: Criminal Intent témoigne du travail exceptionnel ainsi que de la vision de la distribution et de nos partenaires de la création, a déclaré Kale Stockwell, chef de la programmation originale chez Rogers Sports & Média. Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle saison d’histoires captivantes qui reflètent fidèlement les gens et les quartiers de Toronto, dans le cadre de cette franchise de renommée mondiale. »

La série Law & Order Toronto: Criminal Intent, fondée sur le format classique créé par Dick Wolf et adaptée par René Balcer pour Universal Television, reprend la structure de Criminal Intent qui fait la renommée de la franchise à l’échelle internationale, en mettant en valeur des histoires canadiennes originales, écrites, produites et interprétées par des Canadiennes et Canadiens.

Law & Order Toronto: Criminal Intent est produite par Lark Productions et Cameron Pictures Inc., en association avec Universal International Studios, une division de Universal Studio Group, et Citytv, une filiale de Rogers Sports & Média. Il s’agit d’un format sous licence de NBCUniversal et de Wolf Entertainment. Tassie Cameron (Pretty Hard Cases, Dre Mary : mort sur ordonnance, Les recrues de la 15e) est la directrice et productrice déléguée de la série. Tassie Cameron, Erin Haskett, Amy Cameron, David Valleau, Alex Patrick, Wanda Chaffey et Tex Antonucci sont les producteurs délégués. NBCUniversal Global TV Distribution gère la distribution de Law & Order Toronto: Criminal Intent.

* Source : Numeris. Ind. 2+, AMM et portée hebdomadaire moyenne, total pour Citytv, total pour le Canada, données consolidées, classement fondé sur les chaînes nationales généralistes anglophones

Liens de médias sociaux :

Citytv , Lark Productions et Cameron Pictures sur Instagram

Citytv , Lark Productions et Cameron Pictures sur Facebook

À propos de Lark Productions

Fièrement nommée entreprise de production de l’année 2023 par Playback, Lark Productions est une société primée établie à Vancouver ayant fait ses preuves dans la production de contenus d’exception au Canada pour le marché international. Lark développe du contenu scénarisé et non scénarisé, souvent en collaboration avec Universal International Studios, une division de Universal Studio Group, dans le cadre d’une entente de distribution avec droit de premier regard.

Fondée en 2010, Lark Productions compte parmi ses réalisations Law & Order Toronto: Criminal Intent, la série dramatique numéro 1 de l’année de Citytv aux heures de grande écoute, qui a connu un succès record et est produite pour Rogers et Universal Television, ainsi que la série policière originale Allegiance (CBC), créée en association avec Universal International Studios. Parmi les autres séries scénarisées de Lark, citons le drame juridique La famille fait loi (Global, The CW), produit pour Corus et eOne, le drame d’espionnage Fortunate Son (CBC) réalisé en association avec NBCUniversal International Studios, ainsi que plusieurs saisons de Motive : le mobile du crime (CTV, ABC, USA Network). Pour ce qui est de la programmation non scénarisée, Lark a produit deux saisons de Farming for Love (CTV) pour Bell Média, adaptées du format à succès international de Fremantle The Farmer Wants a Wife. Parmi ses productions antérieures figurent le phénomène culturel populaire The Real Housewives of Toronto et The Real Housewives of Vancouver (Slice), Paramedics: Life on the Line (Knowledge Network), et Emergency Room: Life + Death at VGH (Knowledge Network, Discovery Fit).

À propos de Cameron Pictures

Cameron Pictures est une société de production télévisuelle canadienne indépendante spécialisée dans le contenu scénarisé. Créée en 2016 et établie à Toronto, Cameron Pictures est dirigée par les sœurs Amy Cameron, chef de la direction télévisuelle, scénariste et productrice, ainsi que Tassie Cameron, directrice de série et productrice déléguée primée. L’entreprise est dirigée par les sœurs Cameron ainsi que le producteur délégué Alex Patrick, qui apporte son expertise en stratégie ainsi qu’en affaires commerciales et juridiques. Parmi les séries à succès de Cameron Pictures figure Law & Order Toronto: Criminal Intent, produit pour Rogers en association avec Universal International Studios. La troisième saison, lancée sur Citytv en mars 2026, a enregistré une hausse impressionnante de 20 % de l’auditoire par rapport à la saison précédente. La série est diffusée sur The CW aux États-Unis. Parmi les productions précédentes de Cameron Pictures, mentionnons la primée Dre Mary : mort sur ordonnance (Global/Lifetime), Little Dog (CBC) et Pretty Hard Cases (CBC/NBCU). Son plus récent projet est la comédie d’une demi-heure Marni et Nate pour CBC et BBC Northern Ireland.

À propos de Citytv

Offrant une programmation se distinguant de l’offre traditionnelle, Citytv et son service de diffusion continue (Citytv+) propose des séries dramatiques audacieuses, des téléréalités populaires, du contenu original canadien ainsi que des émissions de nouvelles et de divertissement locales comme CityNews et Breakfast Television. Citytv fait partie de Rogers Sports & Média, une division de Rogers Communications Inc., la référence canadienne en matière de communications et de divertissement (TSX, NYSE : sous le symbole RCI.)