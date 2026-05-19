Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19. May 2026 / 14:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|Leo International Precision Health AG
|Straße
|Am Klopferspitz 19
|Postleitzahl
|82152
|Stadt
|Planegg / Martinsried
|Land
|Germany
2. Art der Kapitalmaßnahme
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|11.05.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
|576.000
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Leo International Precision Health AG
|Am Klopferspitz 19
|82152 Planegg / Martinsried
|Germany
|Internet
|https://www.liphag.com