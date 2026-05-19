Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19. May 2026 / 14:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Name Leo International Precision Health AG
Straße Am Klopferspitz 19
Postleitzahl 82152
Stadt Planegg / Martinsried
Land Germany

2. Art der Kapitalmaßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

Stand zum / Datum der Wirksamkeit

11.05.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

576.000

Ende der Mitteilung

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Sprache Deutsch
Unternehmen Leo International Precision Health AG
Am Klopferspitz 19
82152 Planegg / Martinsried
Germany
Internet https://www.liphag.com

Tags

Kapitalmassnahme Kapitalerhöhung leo international
GlobeNewswire

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