Bitget lance le programme UEX Jumpstart doté de 430 000 USDT de récompenses

VICTORIA, Seychelles, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a lancé le programme UEX Jumpstart. Cette initiative d’intégration multi-produits offre une cagnotte totale de 430 000 USDT sur les marchés des contrats à terme sur cryptos, des métaux précieux, des actions et des CFD.

Ce programme, qui se déroulera de mai à juin, vise à familiariser les nouveaux utilisateurs avec l’écosystème multi-actifs en pleine expansion de Bitget en regroupant dans un cadre unifié les activités de quatre grandes gammes de produits. Plutôt que de se concentrer sur une seule catégorie d’actifs, l’initiative permet aux utilisateurs d’explorer différents marchés tout en se familiarisant avec la façon dont le comportement de trading évolue de plus en plus entre les différentes classes d’actifs.

Ce lancement intervient alors que l’activité de trading mondiale continue de se diversifier. Plus tôt cette année, Bitget a signalé que les actifs non cryptographiques représentaient jusqu’à 40 % du volume total des transactions au premier trimestre 2026, en grande partie tirés par les matières premières et les produits du marché traditionnel. Plus récemment, l’activité CFD de la plateforme a dépassé les 8 milliards de dollars en volume de transactions quotidiennes, l’or représentant 95 % de la croissance supplémentaire, une évolution qui met en évidence la participation croissante des utilisateurs au-delà des marchés cryptographiques.

« En ce moment, tout le monde s’intéresse à la diversification », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Une personne qui s’intéresse au Bitcoin aujourd’hui peut tout aussi bien surveiller l’or, les actions ou les événements macroéconomiques demain. UEX Jumpstart vise réellement à aider les utilisateurs à explorer ces opportunités au sein d’un écosystème de trading multi-actifs. »

Structuré autour de quatre points d’entrée sur le marché, le programme UEX Jumpstart présente aux utilisateurs différents segments de l’écosystème Bitget de manière progressive.

Les utilisateurs qui participent via le Stock Weekly Jackpot peuvent explorer les produits perpétuels sur actions de Bitget avec un pool de récompenses doté de 100 000 USDT et comprenant des incitations allant de cartes de trading sans frais à vie à des récompenses liées à des actions internationales telles que Tesla et NVIDIA. Cette campagne vise à faire découvrir aux utilisateurs des produits de trading liés aux actions au sein de l’environnement UEX.

Pour les utilisateurs intéressés par des opportunités macroéconomiques, le CFD May Carnival ouvre l’accès à des contrats liés aux grands marchés financiers via une cagnotte de 100 000 USDT. Les participants ayant finalisé les activités d’intégration reçoivent des récompenses garanties tandis que leur progression dans des tâches supplémentaires débloque des incitations plus importantes.

Le programme présente également aux utilisateurs le trading de matières premières via la promotion sur les contrats à terme sur les métaux et les matières premières , soutenue par un pool de récompenses de 60 000 USDT centré sur l’or et les produits liés aux matières premières, y compris des prix libellés en XAUT (Tether Gold).

L’expérience se poursuit avec Futures Rush , la principale composante du programme, dotée d’un pool de récompenses mensuelles de 170 000 USDT. Structurée comme un système de défis progressifs, la campagne guide les utilisateurs à travers des activités de trading de contrats à terme de plus en plus avancées avec des récompenses incluant des BTC, des ETH, des XAUT ainsi que d’autres actifs numériques.

Ensemble, ces quatre campagnes créent un parcours d’intégration guidé pour les cryptomonnaies, les actions, les matières premières et les produits dérivés, et reflètent parfaitement la manière dont le modèle de bourse universelle de Bitget rassemble des marchés traditionnellement distincts au sein d’un seul et même environnement de trading. Alors que Bitget poursuit son développement dans les actions, les matières premières, le trading assisté par l’IA et les actifs tokenisés, des initiatives telles que UEX Jumpstart traduisent une évolution plus large vers des bourses centrées sur la découverte d’opportunités plutôt que sur des marchés cloisonnés.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Les informations figurant dans les présentes ne constituent en aucun cas un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .