Observatoire de la Trésorerie T1 2026 : la santé financière des TPE continue de se fragiliser

Une baisse de 546 euros par entreprise en un an pèse sur la solvabilité des petites structures

Selon les dernières données publiées par l’Observatoire de la trésorerie des TPE et PME d’Axonaut, la santé financière des très petites et moyennes entreprises continue de se dégrader par rapport aux années précédentes. En ce premier trimestre 2026, la situation est marquée par une double dynamique négative : un recul de la trésorerie disponible couplé à une hausse persistante des factures impayées.

Un premier trimestre sous tension

Les chiffres révèlent une dégradation sensible de la solvabilité immédiate des entreprises. Par rapport au premier trimestre 2025, la TPE moyenne a vu sa réserve de trésorerie baisser, créant un déficit de 546 euros sur son compte professionnel.

Indicateur T1 2025 T1 2026 Évolution Trésorerie moyenne 16 286 € 15 740 € - 3,3 % Impayés moyens 28 750 € 29 820 € + 3,7 %

Même si cette diminution de trésorerie peut paraître modérée à l'échelle d'une année, elle s'inscrit dans une tendance préoccupante globale. Pour rappel, en 2022, les TPE/PME françaises affichaient une situation nettement plus robuste avec en moyenne 26 000 euros de trésorerie et seulement 17 700 euros d'impayés.

Comment agir face aux impayés

L’évolution de la trésorerie et des impayés témoigne des difficultés croissantes que rencontrent les dirigeants. La trésorerie est un indicateur clé pour comprendre la faisabilité des projets alors que les impayés demeurent la première cause de faillite des entreprises en France.

Face à cette perte de 546 euros en moyenne, Axonaut préconise l'adoption d'outils de pilotage pour sécuriser leur trésorerie.

Anticiper les décaissements : Planifier les paiements à l’échéance, piloter le prévisionnel et négocier des échelonnements avec les fournisseurs.