Correction: FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 11 au 15 mai 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 11/05/2026 au 15/05/2026

Publication du 19/05/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2711/05/2026FR0000074759 268 22,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2712/05/2026FR0000074759 292 22,29349XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2713/05/2026FR0000074759 285 22,28947XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2714/05/2026FR0000074759 281 22,15338XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/05/2026FR0000074759 230 22,13478XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 09:02:12FR0000074759 22,00EUR 27XPAR1110447-2561b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 09:02:38FR0000074759 22,00EUR 36XPAR1110447-3073b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 09:03:18FR0000074759 22,00EUR 5XPAR1110447-3329b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 10:20:14FR0000074759 22,00EUR 43XPAR1110447-3585b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 10:20:44FR0000074759 22,00EUR 7XPAR1110447-3841b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 15:08:23FR0000074759 22,00EUR 50XPAR1110447-8961b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 16:26:16FR0000074759 22,00EUR 50XPAR1110447-11265b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 17:28:29FR0000074759 22,00EUR 6XPAR1110447-13057b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/05/2026 17:28:29FR0000074759 22,00EUR 44XPAR1110447-13313b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 09:06:29FR0000074759 22,00EUR 3XPAR1110447-513b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 09:06:29FR0000074759 22,00EUR 18XPAR1110447-769b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 09:06:31FR0000074759 22,00EUR 15XPAR1110447-1025b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 09:06:34FR0000074759 22,00EUR 14XPAR1110447-1281b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 13:49:28FR0000074759 22,40EUR 10XPAR1110447-10241b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 15:01:02FR0000074759 22,40EUR 30XPAR1110447-10497b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 15:12:51FR0000074759 22,40EUR 10XPAR1110447-10753b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 15:18:42FR0000074759 22,40EUR 7XPAR1110447-11009b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 15:18:44FR0000074759 22,40EUR 23XPAR1110447-11265b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 15:18:47FR0000074759 22,40EUR 19XPAR1110447-11521b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 15:18:47FR0000074759 22,40EUR 32XPAR1110447-11777b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 17:10:59FR0000074759 22,30EUR 10XPAR1110447-13057b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 17:10:59FR0000074759 22,30EUR 12XPAR1110447-13313b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 17:10:59FR0000074759 22,30EUR 21XPAR1110447-13569b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 17:10:59FR0000074759 22,30EUR 7XPAR1110447-13825b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 17:10:59FR0000074759 22,30EUR 13XPAR1110447-14081b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/05/2026 17:10:59FR0000074759 22,30EUR 48XPAR1110447-14337b132FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 09:08:30FR0000074759 22,30EUR 35XPAR1110447-1281b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 10:16:32FR0000074759 22,30EUR 4XPAR1110447-1537b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 10:16:34FR0000074759 22,30EUR 46XPAR1110447-1793b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 13:11:38FR0000074759 22,30EUR 5XPAR1110447-2561b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 13:11:41FR0000074759 22,30EUR 45XPAR1110447-2817b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 14:33:01FR0000074759 22,30EUR 19XPAR1110447-3329b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 14:33:04FR0000074759 22,30EUR 31XPAR1110447-3585b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 15:23:42FR0000074759 22,30EUR 20XPAR1110447-3841b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 15:40:54FR0000074759 22,20EUR 30XPAR1110447-4353b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 17:18:18FR0000074759 22,30EUR 2XPAR1110447-5377b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/05/2026 17:18:18FR0000074759 22,30EUR 48XPAR1110447-5633b133FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 10:22:37FR0000074759 22,20EUR 37XPAR1110447-1537b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 10:22:40FR0000074759 22,20EUR 13XPAR1110447-1793b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 11:33:53FR0000074759 22,20EUR 41XPAR1110447-3585b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 11:33:55FR0000074759 22,20EUR 9XPAR1110447-3841b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 13:55:46FR0000074759 22,20EUR 36XPAR1110447-4353b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 13:55:49FR0000074759 22,20EUR 14XPAR1110447-4609b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 14:19:32FR0000074759 22,10EUR 50XPAR1110447-5889b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 17:02:56FR0000074759 22,10EUR 40XPAR1110447-7425b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/05/2026 17:16:27FR0000074759 22,10EUR 41XPAR1110447-7937b134FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 10:21:45FR0000074759 22,10EUR 10XPAR1110447-2049b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 10:21:47FR0000074759 22,10EUR 32XPAR1110447-2305b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 10:21:50FR0000074759 22,10EUR 8XPAR1110447-2561b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 11:41:17FR0000074759 22,10EUR 29XPAR1110447-3585b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 11:41:19FR0000074759 22,10EUR 20XPAR1110447-3841b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 11:41:22FR0000074759 22,10EUR 1XPAR1110447-4097b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 14:03:31FR0000074759 22,10EUR 17XPAR1110447-4609b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 14:03:34FR0000074759 22,10EUR 30XPAR1110447-4865b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 14:03:37FR0000074759 22,10EUR 3XPAR1110447-5121b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 16:22:54FR0000074759 22,20EUR 28XPAR1110447-8193b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 16:22:56FR0000074759 22,20EUR 22XPAR1110447-8449b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 16:49:11FR0000074759 22,20EUR 4XPAR1110447-8705b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 16:49:11FR0000074759 22,20EUR 19XPAR1110447-8961b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/05/2026 16:49:13FR0000074759 22,20EUR 7XPAR1110447-9217b135FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration hebdo Transactions du 11 au 15 mai 2026 correctif
GlobeNewswire

Recommended Reading

 