Curia achève la modernisation de ses unités aseptiques de fabrication d’API à Valladolid, en Espagne

ALBANY, N.Y., 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), une organisation mondiale de premier plan spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication, a annoncé aujourd’hui l’achèvement de la modernisation de ses deux unités aseptiques à Valladolid, en Espagne. Cet investissement de 4 millions de dollars est conforme aux normes de l’annexe 1 des BPF de l’UE.

La principale caractéristique de cette modernisation est le passage à un système entièrement fermé, conçu pour renforcer l’intégrité des processus et des produits tout en minimisant les risques microbiologiques à toutes les étapes de la production. Les améliorations ont également porté sur la modernisation des équipements et des systèmes essentiels, notamment l’installation d’isolateurs de pointe, ainsi que la mise à niveau des systèmes CVC, des installations pharmaceutiques, de l’automatisation et des processus de stérilisation en place.

« Cet investissement à Valladolid témoigne de l’engagement de Curia à fournir des capacités de fabrication stérile de haute qualité qui s’alignent sur les plans de croissance de nos clients », a déclaré Philip Macnabb, PDG de Curia. « Ces améliorations de nos installations renforcent notre position de partenaire de confiance pour la production de produits stériles de plus en plus complexes, tout en maintenant les normes élevées d’assurance qualité attendues par les autorités réglementaires et les clients. »

En améliorant ses capacités de production aseptique, Curia sera en mesure d’offrir davantage de flexibilité, de fiabilité et de rapidité. Grâce à des processus de traitement avancés et entièrement fermés ainsi qu’à un contrôle renforcé de la contamination, le site de Valladolid est en mesure d’assurer un approvisionnement constant et de haute qualité à grande échelle, confirmant ainsi le rôle de Curia en tant que partenaire de confiance pour les programmes stériles essentiels.

À propos de Curia

Curia est une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (ou CDMO) forte de plus de 30 ans d’expérience. Elle exploite un réseau intégré de plus de 20 sites à travers le monde et emploie quelque 3 100 collaborateurs travaillant en partenariat avec des clients biopharmaceutiques pour mettre sur le marché des traitements qui changent véritablement la vie des personnes. Nos offres en matière de petites molécules, d’API génériques et de produits biologiques couvrent le cycle complet, de la découverte à la commercialisation, et intègrent des capacités réglementaires, analytiques et de remplissage et finition stérile. Nos experts en sciences et en processus, ainsi que nos installations conformes à la réglementation, offrent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous exécutons toutes les étapes pour accélérer vos recherches et améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adressecuriaglobal.com.

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