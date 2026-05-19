« Le sens d’un chez-soi » génère des résultats records pour Habitat pour l'humanité au Canada

TORONTO, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des milliers d’étudiants partout au Canada contribuent à bâtir un avenir meilleur grâce aux mots. Le concours annuel de rédaction « Le sens d’un chez-soi » de Habitat pour l’humanité Canada a reçu plus de 19 000 participations étudiantes cette année, établissant un nouveau record de participation et amassant 440 000 $ au profit des organisations Habitat locales partout au pays. Les étudiants étaient invités à réfléchir de façon créative à la question suivante : « Que signifie un chez-soi pour toi? »

Dans leurs textes, les élèves de 4e, 5e et 6e année ont exploré le sens d’un chez-soi tout en découvrant la crise du logement abordable dans leurs communautés. Chaque participation admissible a donné lieu à un don de 10 $ à l’organisation Habitat pour l'humanité locale de l’élève, contribuant directement à la construction de logements sûrs, convenables et abordables pour les familles.

Partout au Canada, trois grands gagnants du prix et neuf finalistes ont été sélectionnés pour la qualité exceptionnelle de leurs soumissions. Chaque grand gagnant a permis à son organisation Habitat pour l'humanité locale de recevoir une subvention de 30 000 $, tandis que les finalistes ont obtenu des subventions de 10 000 $ pour leur Habitat local, contribuant ainsi à élargir davantage l’impact de l’initiative. Ensemble, leurs textes touchants témoignent d’une compréhension commune du chez-soi comme un lieu de sécurité, d’appartenance et de possibilités.

La grande gagnante de 4e année est Julia S., de Halifax, pour son texte intitulé « My New Home ». La subvention de 30 000 dollars accordée à Julia sera versée à Habitat pour l'humanité Nouvelle-Écosse.

La grande gagnante de 5e année est Harlow M., d’Inverness, en Nouvelle-Écosse, pour son texte intitulé « Beautifully Messy ». La subvention remportée par Harlow profitera à Habitat pour l'humanité Nouvelle-Écosse.

La grande gagnante de 6e année est Ella L., d’Edmonton, pour son texte intitulé « Home ». La subvention remportée par Ella profitera à Habitat pour l'humanité Edmonton.

Finalistes de 4e année

Imran U., de Calgary, pour son texte intitulé « What Home Means to Me », au profit d'Habitat pour l'humanité du sud de l'Alberta.

Vsevolod P., de St. Catharines, en Ontario, pour son texte intitulé « My Home », au profit de Habitat pour l'humanité Niagara.

Estelle S., de Toronto, pour son texte intitulé « What Home Means to Me », au profit d'Habitat pour l'humanité de la région du Grand Toronto

Finalistes de 5e année

Willow P., de Nobleford, en Alberta, pour son texte intitulé « What Home Means », au profit de d'Habitat pour humanité Alberta du Sud

Jeremy S., de Brossard, au Québec, pour son texte intitulé « Le sens de chez moi », au profit de Habitat pour l’humanité Québec.

Amarachi K., de Fredericton, pour son texte intitulé « Where My Heart Feels Safe », au profit de Habitat pour l`humanité Nouveau-Brunswick

Finalistes de 6e année

Akthem A., de Mississauga, en Ontario, pour son texte intitulé « My Everything », au profit de Habitat pour l'humanité Halton-Mississauga-Dufferin

Asif A., de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, pour son texte intitulé « Moza is Home », au profit de Habitat pour l'humanité Nouvelle-Écosse

Artem S., de Winnipeg, pour son texte intitulé « Meaning of Artem’s Home », au profit de Habitat pour l'humanité Manitoba.

« Le concours “Le sens d’un chez-soi” démontre le pouvoir des jeunes à créer un véritable changement », affirme Pedro Barata, président et directeur général de Habitat pour l’humanité Canada. « En partageant ce qu'un chez soi signifie pour eux, les élèves contribuent à lutter contre la crise du logement abordable dans leurs communautés et à soutenir les familles qui ont besoin d’un endroit sûr et convenable où vivre. C’est un puissant rappel de l’importance de notre travail et de notre engagement à élargir l’accès à des logements abordables. »

« Lorsque les jeunes réfléchissent à ce que représente un chez-soi pour eux, cela nous rappelle pourquoi le logement abordable est si important », affirme Helen Seibel, vice-présidente et cheffe, Générosité et bénévolat des employés, à BMO. « C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir Habitat pour l'humanité par l’entremise du concours « Le sens d’un chez-soi », qui permet aux élèves d’en apprendre davantage sur les défis liés au logement dans leurs communautés tout en fournissant un soutien financier important aux partenaires Habitat qui construisent des logements sûrs et abordables ainsi que des communautés plus fortes partout au Canada. »

Depuis le lancement du concours « Le sens d’un chez-soi » en 2007, plus de 156 000 élèves ont partagé ce que leur foyer signifie pour eux, permettant d’amasser plus de 3,4 millions de dollars afin d’aider davantage de familles ayant besoin d’un logement à bâtir une vie meilleure grâce à l’habitation. Le concours « Le sens d’un chez-soi » ne serait pas possible sans le généreux soutien du commanditaire principal BMO, du commanditaire fondateur SagenR et des commanditaires des prix Metrie et Stantec.

Pour lire toutes les soumissions gagnantes, veuillez visiter https://www.meaningofhome.ca/page/winners2026

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Directrice principale, Communications

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