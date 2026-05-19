Get SAT et Eutelsat Network Solutions annoncent un partenariat stratégique pour fournir une connectivité multi-orbite aux marchés de la défense et des administrations publiques

REHOVOT, Israël et HOUSTON, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Get SAT, l’un des principaux fabricants de terminaux satellitaires à profil bas, et Eutelsat Network Solutions (EutelsatNS), l’entreprise qui permet au gouvernement des États-Unis et à ses alliés de communiquer en toute confiance, annoncent un partenariat stratégique. Cette alliance officialise l’intégration de la gamme de terminaux Aero Blade de Get SAT avec le réseau en orbite basse (LEO) OneWeb d’Eutelsat. Les opérateurs gouvernementaux et de défense bénéficieront immédiatement d’une connectivité haute performance et à faible latence via le réseau LEO OneWeb, avec la capacité entièrement intégrée de basculer et d’opérer également sur différents réseaux géostationnaires (GEO).

Une flexibilité multi-orbite inégalée

À une époque où la résilience des communications est devenue essentielle, les nouvelles solutions de connectivité proposées par Get SAT et EutelsatNS mettent fin au dilemme du « tout ou rien ». La technologie avancée d’antenne à pilotage électronique (ESA) de Get SAT permet une connectivité en bande Ku via le réseau LEO OneWeb d’Eutelsat ainsi qu’à travers différents réseaux GEO. Cette approche permet aux planificateurs de mission et aux opérateurs de choisir l’orbite la mieux adaptée en fonction de l’évolution des besoins opérationnels, sans dépendre d’une seule architecture satellitaire ni d’un fournisseur unique.

« Le cœur de ce partenariat repose sur la liberté de choix et la résilience opérationnelle », a déclaré Kfir Benjamin, PDG de Get SAT. « Notre gamme Aero Blade permet aux opérateurs de tirer parti de la faible latence et du haut débit de la constellation LEO OneWeb d’Eutelsat, tout en bénéficiant de la couverture d’autres réseaux GEO, le tout depuis un terminal unique et compact. »

Des succès déjà éprouvés avec l’armée de terre et l’armée de l’air américaines

Ce partenariat fait suite à plusieurs collaborations réussies et inclut déjà la livraison de solutions multi-orbites à l’US Army et à l’US Air Force. Ces réalisations démontrent la maturité technologique et la capacité opérationnelle de la gamme Aero Blade dans les environnements tactiques les plus exigeants, tant sur terre que dans les airs.

La gamme Aero Blade, spécialement conçue pour les plateformes aériennes, fournit une connectivité robuste pour les drones et les aéronefs pilotés.

Principaux avantages du partenariat :

Liberté multi-orbite : les opérateurs disposent d’une solution unifiée compatible avec les architectures LEO et GEO. Cela permet une sélection intelligente des liaisons en fonction des besoins opérationnels en temps réel, sans dépendre d’un fournisseur satellitaire spécifique.

les opérateurs disposent d’une solution unifiée compatible avec les architectures LEO et GEO. Cela permet une sélection intelligente des liaisons en fonction des besoins opérationnels en temps réel, sans dépendre d’un fournisseur satellitaire spécifique. Résilience renforcée : la commutation multi-orbite offre une couche de redondance essentielle, garantissant la continuité des communications, même dans des environnements contestés ou encombrés, en permettant un basculement entre LEO et GEO.

la commutation multi-orbite offre une couche de redondance essentielle, garantissant la continuité des communications, même dans des environnements contestés ou encombrés, en permettant un basculement entre LEO et GEO. Optimisation SWaP et conception à profil bas : grâce à leur conception compacte et à leur efficacité SWaP (taille, poids et consommation énergétique), les terminaux de Get SAT sont particulièrement adaptés aux plateformes nécessitant une intégration discrète et aérodynamique tout en conservant un accès LEO à haut débit.

grâce à leur conception compacte et à leur efficacité SWaP (taille, poids et consommation énergétique), les terminaux de Get SAT sont particulièrement adaptés aux plateformes nécessitant une intégration discrète et aérodynamique tout en conservant un accès LEO à haut débit. Couverture mondiale LEO : la constellation OneWeb d’Eutelsat fournit une connectivité haut débit, à faible latence et de qualité professionnelle, y compris dans les régions les plus isolées.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Get SAT afin de proposer ces terminaux innovants à nos clients gouvernementaux et du secteur de la défense », a souligné Ian Canning, président-directeur général d’EutelsatNS. « La possibilité d’offrir une véritable solution flexible et multi-orbite représente une avancée majeure pour les communications tactiques, en apportant à l’US Army, à l’US Air Force et aux autres partenaires alliés l’agilité nécessaire à la réussite de leurs missions. »

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Get SAT est un fournisseur de premier plan de terminaux de communication par satellite micronisés destinés à un usage en mouvement. Grâce à une technologie d’antenne brevetée unique, l’entreprise propose des solutions portables en bandes Ka et Ku, en duplex intégral, conçues pour une intégration rapide dans des environnements exigeants.

Eutelsat Network Solutions (nom commercial de OneWeb Technologies Inc.) fournit des solutions de communications satellitaires sécurisées et conçues sur mesure pour le gouvernement américain et ses partenaires alliés. En tant que société mandataire américaine d’Eutelsat, Eutelsat Network Solutions offre un accès privilégié à la flotte GEO mondiale d’Eutelsat ainsi qu’à la constellation LEO OneWeb. Cette infrastructure permet de proposer des capacités multi-orbites de nouvelle génération avec un niveau de soutien opérationnel collaboratif élevé.

Contact :

info@getsat.com

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