Repenser la fidélisation : les Canadiens et Canadiennes accordent désormais la priorité aux récompenses quotidiennes

TORONTO, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La population canadienne détiendrait entre 13 et 15 milliards $i de points de fidélité non utilisés, ce qui met en lumière un écart croissant entre l’obtention des points et leur utilisation réelle. Avant la parution en juin du Bond Loyalty Report 2026, des constats préliminaires de Scène+MD et Bond Brand Loyalty suggèrent que l’enjeu ne réside pas dans le manque d’occasions d’accumuler des points, mais plutôt dans le décalage entre des programmes de plus en plus complexes, et la demande pour des récompenses plus simples et adaptées au quotidien. Le rapport révèle que les individus interrogés adhèrent en moyenne à 15 programmes de fidélisation, mais plusieurs utilisent peu leurs points, et 28 % d’entre eux ne les échangeant qu’une fois par année, voire moins.

Le Bond Loyalty Report 2026 indique que l’échange de points s'impose comme l'indicateur le plus clair permettant à ses membres de déterminer la valeur que représente pour eux un programme de fidélisationii. Alors que les occasions d’accumuler des points continuent de se multiplier, les difficultés rencontrées au moment de les utiliser constituent désormais un obstacle majeur à l'engagementiii. En parallèle, les attentes de la population évoluent : si beaucoup continuent d'accumuler des points en vue d'achats plus importants et prestigieux – comme des voyages, 60 % des personnes interrogées affirment préférer des récompenses de petite ou moyenne valeur, soit plus du double de celles qui disent économiser pour des échanges plus importants.iv

Dans le contexte actuel, les Canadiennes et Canadiens cherchent de plus en plus à maximiser la valeur de leurs dépenses de tous les jours. Cette tendance stimule la volonté d’obtenir des récompenses accessibles au quotidien, tout en conservant la possibilité d’économiser pour ce qui compte davantage.

« Les Canadiennes et les Canadiens veulent des récompenses facilement accessibles, adaptées à leur vie quotidienne et à leurs aspirations », affirme Tracey Pearce, présidente de Scène+. « Chez Scène+, notre objectif est d’être le programme que nos membres utilisent chaque jour, et non celui auquel on ne pense qu’à l’occasion. Ça signifie de miser à la fois sur la simplicité et sur la diversité de choix, avec un réseau de partenaires soigneusement sélectionnés pour refléter le mode de vie et les habitudes de consommation de nos membres. »

Épicerie, essence, restaurants, divertissement, services bancaires, rénovations, magasinage en ligne… les membres Scène+ peuvent obtenir et échanger des points facilement dans les catégories qu’ils aiment et les endroits qu’ils visitent au quotidien, et ce, grâce à des partenaires comme Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, FreshCo, Shell, Swiss Chalet, Cineplex, Home Hardware et Rakuten. Avec Scène+, le système de récompenses est simple : pour la plupart des échanges, 1 000 points Scène+ = 10 $v. Les cartes de paiement de la Banque Scotia et de Tangerine qui permettent d'obtenir des points Scène+ peuvent en outre aider les membres qui en sont titulaires à accumuler des points plus rapidement, et à profiter plus tôt de leurs récompenses. Cette simplicité se reflète dans les comportements des membres Scène+ : parmi les membres actifs, les échanges se produisent en moyenne au moins une fois par mois, et 9 échanges sur 10 ont lieu dans les 30 jours suivant l’obtention des points. De plus, une part croissante des membres effectuent des échanges auprès de plusieurs partenaires, soulignant ainsi la force d'un écosystème de récompenses interconnecté et la liberté de choix dont ils bénéficient.

Alors que les attentes à l’égard des récompenses augmentent, la flexibilité et le choix gagnent en importance, les écosystèmes de partenaires permettant aux membres d’utiliser leurs points dans un plus grand nombre de catégories et pour profiter d'une plus grande variété d'expériences.

« Le Bond Loyalty Report 2026 révèle que les partenariats constituent un levier puissant pour créer de la valeur ajoutée au Canada. En comparant avec le Bond Loyalty Report de 2025, les données actuelles montrent en effet une augmentation mesurable, d'une année à l'autre, de l'expérience client (53 %) et des dépenses (49 %) », explique Sean Claessen, chef de la stratégie chez Bond. « Scène+ l’a bien compris. Un écosystème intégré de partenaires – auquel s’ajoute maintenant Shell – permettant d’obtenir et d'échanger des points au quotidien : c'est exactement le genre de stratégie qui transforme un programme en habitude quotidienne. »

En ce qui concerne les programmes de fidélisation, il ressort une tendance nette : si l’accumulation de points stimule la participation, la conversion de ces points en récompenses exerce une influence grandissante sur l’engagement à long terme. Selon la recherche, le degré d’importance accordé par les participants à la facilité d’obtention des récompenses est passé à 73 % en 2026, contre 69 % en 2025. Celui accordé à l’attrait des récompenses offertes par le programme a pour sa part grimpé à 67 %, contre 62 % l’année précédente.

Alors que les programmes de fidélisation ne cessent d'évoluer, ce sont ceux qui faciliteront l'utilisation des points qui seront les mieux placés pour susciter un engagement durable et une croissance à long terme.

À propos de Scène+

Scène+ est un programme de fidélisation de premier plan, conçu pour répondre aux besoins de ses membres en rendant le quotidien plus avantageux. Le programme est détenu conjointement par la Banque Scotia, Empire Company Limited et Cineplex Inc., et offre à ses plus de 15 millions de membres la possibilité d’obtenir des points de différentes façons, conformément à leurs habitudes d’achat et à leur style de vie. Grâce à sa relation avec la Banque Scotia, les membres de Scène+ sont en mesure d’exploiter pleinement leur adhésion à Scène+ et d’obtenir des points potentiels plus rapidement grâce à huit options de cartes de crédit ou de débit qui donnent accès à un tout nouveau niveau de récompenses et de valeur. La famille de marques participantes d’Empire Company Limited comprend Sobeys, IGA, Safeway, Foodland et FreshCo; les établissements participants de Cineplex Inc. comprennent les cinémas Cineplex, The Rec Room et Playdium. Pour obtenir la liste complète des partenaires participant au programme et pour plus d’informations, consultez le site sceneplus.ca/fr-ca.

À propos de Bond

Bond est une entreprise internationale spécialisée dans l'engagement client. Elle s'appuie sur l'analyse des données pour générer de la croissance, en tissant des liens durables entre les marques, leurs employés et leur clientèle. Alimenté par Bond Intelligence, le travail de Bond favorise une plus grande fidélité envers les marques, de même qu’un taux de recommandations accru et une croissance durable. Les données mentionnées dans ce communiqué sont tirées du rapport Bond Fidelity Report 2026.

L’enquête canadienne de 2026 a recueilli les réponses d'un échantillon de plus de 9 500 consommateurs et consommatrices, en analysant plus de 165 programmes dans plus de 20 secteurs, et sur la base de plus de 100 critères. Fondé sur plus de 15 ans de données relatives à la fidélisation, sur la participation de plus de 80 millions de membres répartis sur 5 continents et dans plus de 15 catégories, puis enrichi chaque année par plus de 30 000 réponses supplémentaires, le rapport s’appuie sur plus de 40 millions de points de données et plus de 7 milliards de transactions. Le Bond Loyalty Report 2026 sera publié en juin 2026.

Relations avec les médias

Scène+: Sheri Clish, sheri.clish@narrativexpr.com

Bond Brand Loyalty: Jason Cimino, jason.cimino@bondbl.com

i Cette estimation repose sur l'analyse par Bond Brand Loyalty des constats de programmes de fidélisation rendus publics, et sur des estimations modélisées de l'ensemble du marché canadien de la fidélisation.

ii La « facilité d’obtenir des points ou des récompenses » figure parmi les attributs de programmes de fidélisation les mieux évalués dans le Rapport Bond sur la fidélisation. L’importance accordée à cet attribut est passée de 69 % en 2025 à 73 % en 2026.

iii Dans ce contexte, le terme « difficultés » désigne les obstacles associés à l’obtention ou à la réclamation de récompenses et d’avantages.

iv Cela représente une hausse de 20 points de pourcentage depuis le Bond Loyalty Report 2018, dans lequel 40 % des répondants indiquaient préférer des récompenses de petite ou moyenne valeur.

v Pour les échanges standards; une valeur inférieure peut s’appliquer à certaines cartes-cadeaux et à certains échanges sous forme de crédit. Pour plus d’information, visitez https://www.sceneplus.ca/fr-ca/rewards.