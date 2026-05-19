La famille Irving annonce le décès de Robert K. Irving

DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec une profonde tristesse que la famille de Robert K. Irving, co-PDG de J.D. Irving, Limited, annonce son décès survenu aujourd’hui à Moncton, au Nouveau-Brunswick, après un courageux combat contre le cancer. M. Irving s’est éteint paisiblement chez lui, entouré de son épouse des 39 dernières années, Jill, et de leurs quatre enfants, Megan, Meredith, Olivia et R.J.

Nous sommes habités d’une immense reconnaissance pour son leadership, sa vision et son engagement indéfectible envers les valeurs, les employés et les clients de l’entreprise ainsi qu’envers nos collectivités. Il a été le cœur et l’âme de l’équipe J.D. Irving à Moncton, qu’il a bâtie et dirigée avec passion, résilience et détermination.

Au-delà de ses fonctions de chef d’entreprise et de son rôle de père, il a été un mentor et un ami de confiance pour beaucoup de gens. Son esprit continuera d’exercer son influence et son héritage de guider et d’inspirer notre organisation au cours des années à venir.

Les détails des funérailles seront annoncés ultérieurement.

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