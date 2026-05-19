BioSyent annonce l’approbation de Thyconvi(MD) par Santé Canada (solution orale de lévothyroxine)

MISSISSAUGA, Ontario, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioSyent inc. (« BioSyent », « la société », Bourse de croissance TSX : RX) est heureuse d’annoncer que ThyconviMD (lévothyroxine sodique), la première et seule solution orale de lévothyroxine au Canada, a été approuvé par Santé Canada pour la prise en charge de l’hypothyroïdie et de la suppression de la sécrétion de thyréostimuline (TSH).

BioSyent Pharma Inc., une filiale de la société, détient le droit exclusif pour l’enregistrement, la commercialisation, la vente et la distribution de ThyconviMD au Canada.

« L’arrivée d’une solution orale de lévothyroxine au Canada constitue une avancée importante dans la prise en charge de l’hypothyroïdie, selon le Dr Afshan Zahedi, endocrinologue, directeur médical du programme de la thyroïde du Women’s College Hospital et professeur agrégé en médecine de l’Université de Toronto. En plus de permettre d’assurer une prise quotidienne régulière, ThyconviMD offre plus de flexibilité aux patients lorsque vient le moment de choisir un traitement visant à réguler le taux de TSH, surtout pour les personnes qui ont de la difficulté à y parvenir avec les médicaments existants. »

« Nous sommes ravis que Santé Canada ait approuvé ThyconviMD, a déclaré René Goehrum, président et chef de la direction de BioSyent. Ce nouveau médicament constitue une solution pratique pour la population canadienne atteinte d’hypothyroïdie, et nous nous réjouissons de son arrivée sur le marché dans les prochains mois. ThyconviMD vient combler une lacune dans la pharmacopée actuelle et nous permet d’élargir notre gamme de produits pharmaceutiques offerts au Canada, notamment dans le domaine de l’endocrinologie. »

À propos de ThyconviMD

ThyconviMD, une solution orale, contient 20 microgrammes (mcg) de lévothyroxine sodique par millilitre (mL).

ThyconviMD est indiqué dans le traitement de :

l’hypothyroïdie : en tant qu’hormonothérapie substitutive ou supplétive dans les cas d’hypothyroïdie primaire (thyroïdienne), secondaire (surrénale) et tertiaire (hypothalamique), quelle qu’en soit la cause, chez les patients de tous âges, quel que soit leur état (y compris la grossesse) à l’exception des cas d’hypothyroïdie transitoire durant la phase de rétablissement d’une thyroïdite subaiguë;

la suppression de sécrétion de thyréostimuline (TSH) par l’hypophyse : en association avec la chirurgie et un traitement par l’iode radioactif dans la prise en charge du carcinome papillaire ou folliculaire de la thyroïde, bien différencié et TSH-dépendant.





ThyconviMD est offert en emballage de deux bouteilles de 75 mL, qui peuvent être conservées à température ambiante. ThyconviMD constitue une solution pratique pour les patients qui ont de la difficulté à avaler des comprimés.

Connaissez-vous BioSyent?

Cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RX », BioSyent est une société rentable axée sur la croissance dans le marché des soins de santé de spécialité. Elle se concentre sur l’acquisition, notamment de licences, le marketing et la distribution de produits pharmaceutiques et de santé buccodentaires innovants, déjà développés, sûrs, efficaces et dont l’efficacité avérée contribue à améliorer la qualité de vie des patients. BioSyent soutient les professionnels de la santé qui traitent ces patients en commercialisant ses produits par l’intermédiaire de ses unités commerciales spécialisées dans l’industrie pharmaceutique et la santé buccodentaire, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.

En date du présent communiqué, la Société compte 11 438 318 actions ordinaires en circulation.

Pour connaître l’évaluation en temps réel de la Société à la Bourse de croissance TSX et d’autres renseignements de nature financière à son sujet, consultez le www.tmxmoney.com.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

M. René C. Goehrum

Président et chef de la direction

BioSyent inc.

Courriel : investors@biosyent.com

Tél. : 905 206-0013

Site Web : www.biosyent.com/fr

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