ISN® poursuit sa croissance au Canada pour contribuer à renforcer la gestion des entrepreneurs

DALLAS, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN , leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, célèbre sa croissance continue au Canada, marquant ainsi une étape importante avec près de 20 ans d’activité dans le pays. Depuis 2006, l’équipe canadienne d’ISN a accompagné près de 300 clients, 20 000 entrepreneurs, ainsi que plus de 1 000 sites dans la région.

L’équipe d’ISN, composée de plus de 75 employés, offre un soutien localisé à des organisations dans divers secteurs, tels que l’exploitation minière, la fabrication, les télécommunications, les services publics, le commerce de détail, les transports, l’énergie et le secteur public. Elle opère depuis ses bureaux de Calgary, Toronto et Montréal qui se distingue notamment par sa capacité à servir les clients francophones en français, grâce à une équipe locale dédiée. Les solutions d’ISNetworld® contribuent à améliorer la sécurité, à renforcer la conformité et à s’approvisionner de manière responsable en biens et services grâce à des outils tels que l’outil de recherche et de sélection d’entrepreneurs, qui permet aux clients de trouver des prestataires éloignés, spécialisés et issus de la diversité, comme des entreprises détenues par des Autochtones, partout au Canada.

« La croissance d’ISN au Canada reflète le besoin de solutions de gestion des entrepreneurs évolutives et axées sur les données dans des secteurs diversifiés et hautement réglementés », a déclaré Kim Ritchie, vice-présidente exécutive des opérations canadiennes chez ISN. « Les outils et services ISNetworld aident les clients à améliorer la visibilité sur les performances des entrepreneurs, à répondre à l’évolution des exigences de conformité et à favoriser des opérations plus sûres et plus durables partout au Canada. »

Les étapes clés de l’expansion d’ISN au Canada comprennent :

L'implantation de l'entreprise au Canada en 2006 avec son premier client dans les sables bitumineux d'Athabasca

L'expansion des opérations canadiennes en 2007 avec l'ouverture de son bureau de Calgary, offrant un soutien local aux clients et aux entrepreneurs

Lancement du bureau d’ISN à Toronto en 2015 et de celui de Montréal en 2019, renforçant ainsi la couverture régionale dans l’est du Canada

La mise en place de plus de 300 formations destinées aux entrepreneurs canadiens en 2025, dont plus de 50 en français, renforçant ainsi son engagement en matière de sécurité, de conformité et d’accessibilité

La collaboration avec des clients et entrepreneurs par l’entremise de tables rondes régionales et d'événements clients prévus à travers le Canada en 2026





ISN continue de soutenir les communautés canadiennes à travers son engagement régional et son bénévolat. Au cours des deux dernières décennies, les équipes canadiennes d’ISN ont consacré plus de 4 000 heures de bénévolat à des organisations locales et ont participé à des associations professionnelles, notamment la STAC et Energy Safety Canada.

« ISN s’engage à maintenir son élan en investissant dans son personnel et en collaborant en permanence avec ses clients au Canada », a déclaré Brian Callahan, président-directeur général d’ISN. « Alors qu’ISN s’apprête à fêter ses 20 ans au Canada, nous sommes fiers des relations que nous avons bâties dans la région et de la croissance de notre équipe, qui nous permettent de donner la priorité à la sécurité des travailleurs et à l’approvisionnement responsable. »

Pour plus d’informations sur les logiciels et services de pointe d’ISN au Canada, rendez-vous sur isn.com/fr.

À propos d’ISN

ISN est un leader mondial en gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, avec plus de 25 ans d’expérience. L’entreprise met en relation plus de 900 clients issus de secteurs à forte intensité de capital avec 90 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité au travail. Les marques d’ISN comprennent ISNetworld® , une plateforme mondiale en ligne de gestion des sous-traitants et des fournisseurs, Transparency-One® , une plateforme d’approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et Empower® , une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde, qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. L’entreprise est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l’efficacité des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs. Elle agit également comme un forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur et l’analyse comparative des performances. ISN met à disposition des données et des analyses à ses membres, et accompagne les décideurs - y compris les membres de conseils d’administration - dans l’évaluation et le suivi des risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com/fr.

Relations médias

Alyssa Bruce

Walker Sands pour ISN

isnpr@walkersands.com