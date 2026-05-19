COFACE SA : Toutes les résolutions proposées ont été adoptées par l’Assemblée Générale Mixte

du 19 mai 2026

Paris, le 19 mai 2026 – 17h45

L’Assemblée Générale Mixte de COFACE SA s’est tenue au siège social de la Société à Bois-Colombes le 19 mai 2026, sous la présidence de M. Bernardo Sanchez Incera, Président du Conseil d’Administration.

Les actionnaires de COFACE SA ont adopté toutes les résolutions proposées, y compris le versement d’un dividende de 1,25 € par action au titre de l’exercice 2025. La date de détachement du dividende a été fixée au 26 mai 2026 et sa date de mise en paiement au 28 mai 2026.

Les informations relatives à cette Assemblée Générale peuvent être consultées sur le site internet de COFACE SA (www.coface.com), et plus précisément sous la rubrique « Investisseurs/Assemblée Générale ».

Les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur :

https://www.coface.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/documents-relatifs-a-l-assemblee-generale

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









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AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

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