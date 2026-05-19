Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 19 mai 2026 – 17h45

ARGAN livre à CELIO l’extension de son site logistique d’Amblainville (60), désormais porté à

55 000 m² et labellisé AutOnom®

ARGAN annonce la livraison de l’extension de 12 000 m² du site logistique exploité par CELIO à Amblainville (60). Cette nouvelle réalisation marque une étape supplémentaire dans le partenariat de long terme entre les deux entreprises et permet au site d’atteindre une surface totale de 55 000 m², tout en intégrant les standards environnementaux du label AutOnom®.

Un site stratégique au cœur du dispositif logistique de CELIO

Opérationnel depuis 2012, le site d’Amblainville s’est progressivement imposé comme la plateforme logistique centrale de CELIO en Europe. Après une première extension réalisée en 2017, cette nouvelle phase vient accompagner durablement le développement de l’enseigne.

Idéalement situé à proximité immédiate de l’autoroute A16 (Paris-Beauvais), aux portes de l’Île-de-France, le site bénéficie d’une accessibilité optimale pour les flux logistiques. Avec cette extension désormais livrée, CELIO dispose d’un outil pleinement dimensionné pour soutenir son activité et ses perspectives de croissance.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un bail long terme d’une durée ferme de 10 ans portant sur l’ensemble du site, confirmant l’ancrage durable de CELIO sur cette implantation stratégique.

Une extension au service de la transformation et de la croissance de CELIO

Cette extension s’inscrit dans un contexte d’élargissement du périmètre de l’offre de CELIO. L’enseigne a récemment intégré les actifs de Camaïeu et engagé le développement d’une offre de mode féminine, venant compléter son positionnement historique sur le prêt-à-porter masculin.

Ces évolutions se traduisent par une augmentation des volumes traités, ainsi que par une diversification des références produits. Dans ce contexte, le renforcement des capacités du site d’Amblainville permet d’adapter l’outil logistique aux nouveaux besoins opérationnels de l’enseigne.

Une performance environnementale nettement améliorée

La livraison de cette extension a également été l’occasion de transformer en profondeur la performance énergétique du site grâce à l’intégration du concept AutOnom® développé par ARGAN.

Le bâtiment est désormais équipé d’une centrale photovoltaïque en toiture d’une puissance de 400 kWc dédiée à l’autoconsommation, de batteries de stockage d’une capacité de 250 kWh, ainsi que d’un système de chauffage par pompes à chaleur en remplacement des installations au gaz. Ces équipements permettent de réduire significativement l’empreinte carbone du site avec des émissions de CO₂ divisées par quatre, extension incluse.

Julie Schaf, Directrice Supply Chain de CELIO : « La livraison de cette extension constitue une étape clé pour notre organisation logistique. Elle nous permet à la fois d’accompagner notre développement et de franchir un cap important en matière de performance environnementale. Ce projet illustre pleinement notre volonté de concilier efficacité opérationnelle et engagements durables. »

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN : « Nous sommes fiers de livrer aujourd’hui cette nouvelle extension à CELIO, partenaire historique avec lequel nous partageons une vision de long terme. Ce projet témoigne de notre capacité à faire évoluer notre patrimoine pour répondre aux enjeux de croissance et de transition énergétique de nos clients. »

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

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