Nanterre, le 19 mai 2026

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en avril 2026

I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Avril Cumul à fin avril

(4 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Autoroutes −5,0 % −2,5 % Véhicules légers −6,0 % −3,2 % Poids lourds +1,1 % +1,3 %

En avril, le trafic des véhicules légers a été impacté par la hausse brutale des prix des carburants, conséquence du déclenchement de la crise au Moyen-Orient fin février.

Il a, toutefois, mieux résisté dans les sections autoroutières situées dans les zones péri-urbaines (Escota, A355 : contournement Ouest de Strasbourg et Duplex A86 dans l’Ouest de Paris).

De son côté, le trafic des poids lourds, moins sensible aux prix des carburants, a continué d’afficher une évolution positive. Celle-ci traduit la bonne orientation de la production manufacturière en France lors des premiers mois de l’année.

II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Avril Cumul à fin avril

(4 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Airports -1,2 % +0,8 % Portugal (ANA) +2,3 % +3,5 % Royaume-Uni* -2,7 % -1,3 % France -2,7 % -2,2 % Serbie +7,2 % +8,3 % Hongrie +0,6 % +2,7 % Mexique (OMA) -4,1 % +2,5 % États-Unis -1,2 % -4,9 % République dominicaine (Aerodom) +11 % +10 % Costa Rica +9,0 % +12 % Chili (Nuevo Pudahuel) -1,5 % -1,8 % Brésil +5,1 % +7,3 % Japon (Kansai Airports) -7,0 % -3,5 % Cambodge (Cambodia Airports) -8,2 % -2,7 % Cap-Vert +6,2 % +15 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

En avril, les plateformes du réseau de VINCI Airports ont connu des évolutions contrastées, fonction des différentes expositions géographiques de leurs faisceaux et de leurs situations locales spécifiques.

Au global, bénéficiant d’une bonne diversification géographique, le trafic de VINCI Airports s’est montré résilient.

III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Avril Cumul à fin avril

(4 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Airports -3,6 % -1,9 % Portugal (ANA) +1,0 % +1,8 % Royaume-Uni* +0,3 % -1,7 % France -1,9 % -1,4 % Serbie +4,0 % +4,7 % Hongrie -1,9 % +0,8 % Mexique (OMA) -5,1 % +0,7 % États-Unis -33 % -23 % République dominicaine (Aerodom) +10 % +5,2 % Costa Rica +23 % +25 % Chili (Nuevo Pudahuel) +1,4 % -2,8 % Brésil +1,9 % +3,2 % Japon (Kansai Airports) -9,0 % -7,7 % Cambodge (Cambodia Airports) -6,5 % +1,3 % Cap-Vert +12 % +14 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

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