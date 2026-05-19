VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 mai au 15 mai 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 18 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 11 mai au 15 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 11 mai au 15 mai 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI11/05/2026FR00001254861 100127,636360AQEU
VINCI11/05/2026FR000012548619 400127,825640CEUX
VINCI11/05/2026FR0000125486950127,657890TQEX
VINCI11/05/2026FR000012548679 391128,553440XPAR
VINCI12/05/2026FR00001254861 729128,090775AQEU
VINCI12/05/2026FR000012548622 422128,143587CEUX
VINCI12/05/2026FR00001254862 500128,113000TQEX
VINCI12/05/2026FR000012548652 705128,398046XPAR
VINCI13/05/2026FR00001254867 000126,211071AQEU
VINCI13/05/2026FR000012548637 263126,052642CEUX
VINCI13/05/2026FR00001254864 782126,260059TQEX
VINCI13/05/2026FR000012548635 319126,408803XPAR
VINCI14/05/2026FR00001254864 660126,928112AQEU
VINCI14/05/2026FR000012548621 533126,915808CEUX
VINCI14/05/2026FR00001254864 583126,953611TQEX
VINCI14/05/2026FR000012548653 588127,229983XPAR
VINCI15/05/2026FR00001254868 985125,520829AQEU
VINCI15/05/2026FR000012548662 529125,317196CEUX
VINCI15/05/2026FR00001254866 556125,343441TQEX
VINCI15/05/2026FR00001254866 294126,580855XPAR
      
  TOTAL433 289127,1324 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 11-05-26 au 15-05-26 vF.
GlobeNewswire

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