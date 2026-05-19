VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 mai au 15 mai 2026

Nanterre, le 18 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 11 mai au 15 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 11 mai au 15 mai 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 11/05/2026 FR0000125486 1 100 127,636360 AQEU VINCI 11/05/2026 FR0000125486 19 400 127,825640 CEUX VINCI 11/05/2026 FR0000125486 950 127,657890 TQEX VINCI 11/05/2026 FR0000125486 79 391 128,553440 XPAR VINCI 12/05/2026 FR0000125486 1 729 128,090775 AQEU VINCI 12/05/2026 FR0000125486 22 422 128,143587 CEUX VINCI 12/05/2026 FR0000125486 2 500 128,113000 TQEX VINCI 12/05/2026 FR0000125486 52 705 128,398046 XPAR VINCI 13/05/2026 FR0000125486 7 000 126,211071 AQEU VINCI 13/05/2026 FR0000125486 37 263 126,052642 CEUX VINCI 13/05/2026 FR0000125486 4 782 126,260059 TQEX VINCI 13/05/2026 FR0000125486 35 319 126,408803 XPAR VINCI 14/05/2026 FR0000125486 4 660 126,928112 AQEU VINCI 14/05/2026 FR0000125486 21 533 126,915808 CEUX VINCI 14/05/2026 FR0000125486 4 583 126,953611 TQEX VINCI 14/05/2026 FR0000125486 53 588 127,229983 XPAR VINCI 15/05/2026 FR0000125486 8 985 125,520829 AQEU VINCI 15/05/2026 FR0000125486 62 529 125,317196 CEUX VINCI 15/05/2026 FR0000125486 6 556 125,343441 TQEX VINCI 15/05/2026 FR0000125486 6 294 126,580855 XPAR TOTAL 433 289 127,1324

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe