Orange : ssemblée Générale Mixte d'Orange du 19 mai 2026 : résultats des votes et nomination de Frédéric Sanchez en qualité de Président non-exécutif du Conseil d'administration

Communiqué de presse

Paris, le 19 mai 2026

Assemblée Générale Mixte d'Orange du 19 mai 2026 : résultats des votes et nomination de Frédéric Sanchez en qualité de Président non-exécutif du Conseil d'administration

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Orange s'est tenue le 19 mai 2026 à Paris, présidée par Jacques Aschenbroich, Président du Conseil d'administration, en présence de Christel Heydemann, Directrice Générale, et du Conseil d’administration.

Ce rendez-vous annuel a été l'occasion de souligner le travail accompli par les équipes d'Orange, de présenter les résultats solides de l'exercice 2025 et de rappeler le lancement, début 2026, du nouveau plan stratégique « Trust the future » — ancré dans des convictions fortes et bâti sur le succès de « Lead the future », qui a permis à Orange de renforcer sa position de leader des télécoms en Europe et sur l'ensemble de ses marchés. Le rôle clé de Jacques Aschenbroich à la présidence du Conseil d'administration, dont le mandat arrivait à échéance, a été salué, tout comme son engagement continu au service du Groupe.

Résultats des votes

Toutes les résolutions recommandées par le Conseil d'administration ont été votées et approuvées par les actionnaires. S'agissant de la mise en œuvre de la directive « Women on Boards » pour les administrateurs représentant le personnel, l'Assemblée générale a voté la fin de mandat de M. Sébastien Crozier, ce qui conduit à la vacance de son poste et à son remplacement par sa suppléante, Mme Hélène Marcy, en qualité d'administratrice représentant le personnel. Par ailleurs, le renouvellement de deux mandats d'administrateurs indépendants, d'une durée de quatre ans, a été approuvé : Jacques Aschenbroich et Valérie Beaulieu.

Nomination de Frédéric Sanchez en qualité de Président non-exécutif

Conformément à sa décision du 20 mars 2026, le Conseil d'administration a confirmé la nomination à l'issue de l'Assemblée Générale de M. Frédéric Sanchez en qualité de Président du Conseil d'administration, pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, aux côtés de Christel Heydemann, Directrice Générale. Frédéric Sanchez demeure par ailleurs Président du groupe non coté Fives.

Frédéric Sanchez a tenu à remercier Jacques Aschenbroich pour son engagement exemplaire à la tête du Groupe tout au long de son mandat.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site du Groupe à partir du 20 mai au soir : https://www.orange.com/fr/assemblee-generale

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers raccordables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

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