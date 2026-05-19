BUREAU VERITAS : Assemblée générale mixte du 19 mai 2026 : Adoption de l'ensemble des résolutions proposées

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 19 mai 2026

Assemblée générale mixte du 19 mai 2026 :

Adoption de l'ensemble des résolutions proposées

L’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas (la « Société ») s’est réunie aujourd'hui à son siège social sous la présidence de Monsieur Laurent Mignon, Président du Conseil d’administration.

Toutes les résolutions soumises au vote de l’Assemblée générale ont été adoptées, dont notamment :

L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que l’approbation du versement d’un dividende de 0,92 € par action à payer en numéraire le 28 mai 2026 (date de détachement le 26 mai 2026) sur les positions arrêtées le 27 mai 2026 ;

L’approbation d’une convention réglementée relative à la conclusion d’un avenant à la lettre-accord du 4 avril 2024 entre la société Lac I (gérée par Bpifrance Investissement) et Bureau Veritas SA ;

La ratification de la décision du transfert du siège social de la Société ;

L’approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux ;

L’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Laurent Mignon en qualité de Président du Conseil d’administration ;

L’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Madame Hinda Gharbi en qualité de Directrice Générale ;

L’approbation des éléments de la politique de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et de la Directrice Générale pour l’exercice 2026 ;

L’autorisation consentie au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société.

L’Assemblée a renouvelé, pour une durée de quatre ans, les mandats d’administrateur de Monsieur Jean-François Palus et de Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, Administrateur Référent et Vice-Président du Conseil d’administration.

Monsieur Pascal Lebard quitte le Conseil, son mandat étant arrivé à échéance. Les administrateurs ont salué sa grande contribution aux débats et aux décisions du Conseil ainsi qu’aux travaux de ses Comités au cours des 12 dernières années dans ses différentes fonctions de Vice-Président du Conseil, d’Administrateur Référent et de Président du Comité des nominations et des rémunérations.

En remplacement de Monsieur Lebard, l’Assemblée générale a nommé, pour une durée de quatre ans, Monsieur Olivier Sévillia en qualité d’administrateur indépendant.

Monsieur Olivier Sévillia apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue dans les domaines du numérique et digital, acquise en 35 ans de carrière au sein de Capgemini dont il a été membre du Comité exécutif et Directeur Général Adjoint. Il a notamment piloté plusieurs programmes de transformation au sein du groupe. Son expertise constitue une véritable valeur ajoutée dans la gouvernance de Bureau Veritas, qui accélère sa transformation dans un environnement technologique en rapide évolution.

Le Conseil d’administration demeure composé de 12 administrateurs et comprend désormais 67 % d’administrateurs indépendants et 42 % de femmes.

Le Conseil d’administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée générale mixte, a par ailleurs approuvé, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, la nouvelle composition de ses Comités, tous présidés par un administrateur indépendant :

Comité d’audit et des risques : Jean-François Palus (Président), Julie Avrane, Jérôme Michiels, Geoffroy Roux de Bézieux et Frédéric Sanchez (80 % d’administrateurs indépendants) ;

: Jean-François Palus (Président), Julie Avrane, Jérôme Michiels, Geoffroy Roux de Bézieux et Frédéric Sanchez (80 % d’administrateurs indépendants) ; Comité des nominations et des rémunérations : Geoffroy Roux de Bézieux (Président), Julie Avrane, Claude Ehlinger, Ana Giros Calpe* et Bpifrance Investissement (représentée par Karine Lenglart) (80 % d’administrateurs indépendants) ;

: Geoffroy Roux de Bézieux (Président), Julie Avrane, Claude Ehlinger, Ana Giros Calpe* et Bpifrance Investissement (représentée par Karine Lenglart) (80 % d’administrateurs indépendants) ; Comité stratégique : Julie Avrane (Présidente), Claude Ehlinger, Laurent Mignon, Elodie Perthuisot, Geoffroy Roux de Bézieux* et Olivier Sévillia* (67 % d’administrateurs indépendants) ;

: Julie Avrane (Présidente), Claude Ehlinger, Laurent Mignon, Elodie Perthuisot, Geoffroy Roux de Bézieux* et Olivier Sévillia* (67 % d’administrateurs indépendants) ; Comité RSE : Ana Giros Calpe (Présidente), Christine Anglade, Jean-François Palus* et Geoffroy Roux de Bézieux (75 % d’administrateurs indépendants).

(*nouveaux membres)

Lors de la présentation des rapports d’activité, Madame Hinda Gharbi, Directrice Générale et Monsieur François Chabas, Vice-Président Exécutif Finance, sont revenus sur les faits marquants de l’année 2025, les résultats financiers de l’exercice 2025, détaillant notamment le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel ajusté, le bénéfice net par action, le tableau des flux et la situation financière.

Madame Hinda Gharbi a ensuite donné un éclairage sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre et les perspectives 2026. Elle a également fait un point d’étape sur le plan stratégique LEAP I 2028.

Monsieur Laurent Mignon, Président du Conseil, et Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, Administrateur Référent, ont présenté respectivement la gouvernance d’entreprise ainsi que les éléments de la rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et de la Directrice Générale en 2025 et les politiques de rémunération de la Directrice Générale, du Président du Conseil d’administration et des administrateurs.

La retransmission audiovisuelle de l’Assemblée Générale, dont l’intégralité de la présentation ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, seront disponibles sur le site internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale).

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